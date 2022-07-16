Главный санитарный врач Беларуси спрогнозировал рост заболеваемости ковидом в сентябре

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Омикрон мутирует, поэтому сейчас важно подготовиться к возможному подъему заболеваемости, заявил замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко. Почти 70% населения страны привито от COVID-19, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

Беларусь находится на стадии «пандемийного затишья». Рост заболеваемости ожидают только в сентябре. Вариантов для вакцинации хватает: это российские «Спутник V» и «Лайт» и китайский «Синофарм». Активная работа ведется и по созданию отечественной вакцины.

«Если говорить по промышленному производству, то это конец 2023-начало 2024 года. В связи с тем, что ряд недружественных стран принял санкции, есть вопросы по приобретению нашими партнерами определенного оборудования, которое необходимо для производства вакцины», – отметил главный государственный санитарный врач Беларуси.

Вводить масочный режим не планируют. Но соблюдать его, как и вакцинироваться, рекомендуют. Особенно тем, кто находится в группе риска: людям с хроническими заболеваниями и пожилым. Им предлагают ревакцинироваться каждые шесть месяцев.

Рост заболеваемости COVID-19 в Беларуси снизился до рекордных масштабов за весь период пандемии.