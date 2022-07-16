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Главный санитарный врач Беларуси спрогнозировал рост заболеваемости ковидом в сентябре
16.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Омикрон мутирует, поэтому сейчас важно подготовиться к возможному подъему заболеваемости, заявил замминистра здравоохранения – главный государственный санитарный врач Беларуси Александр Тарасенко. Почти 70% населения страны привито от COVID-19, передает корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.
Беларусь находится на стадии «пандемийного затишья». Рост заболеваемости ожидают только в сентябре. Вариантов для вакцинации хватает: это российские «Спутник V» и
Вводить масочный режим не планируют. Но соблюдать его, как и вакцинироваться, рекомендуют. Особенно тем, кто находится в группе риска: людям с хроническими заболеваниями и пожилым. Им предлагают ревакцинироваться каждые шесть месяцев.
Рост заболеваемости COVID-19 в Беларуси снизился до рекордных масштабов за весь период пандемии.
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