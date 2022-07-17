Зрители встретили бурными овациями молодых исполнителей на «Славянском базаре»

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На «Славянском базаре» в Витебске начался конкурс молодых исполнителей – центральное событие фестиваля. 14 вокалистов из стран Европы, Азии и Латинской Америки вышли на сцену, чтобы побороться за Гран-при. О переживаниях артистов узнала корреспондент «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Приятное волнение ощутили все в амфитеатре. Зрители встретили исполнителей бурными овациями. Сцена, звук, свет – все готово к шоу. Это первый конкурсный день. Вокалисты исполняют песни на славянских языках. Сопровождает их голоса Президентский оркестр. Весь концерт – только живой звук.

Порядок выступления участники узнали вчера. Каждый вытянул счастливый номер. У конкурсантки из Беларуси Анны Трубецкой – 11-й. Бороться с волнением ей помогает глубокий вдох и разговор с собой.

«Я исполняю песню «Заставь меня дышать». Это моя авторская песня, которая была написана специально для меня. Я рассчитываю растрогать членов жюри», – сказала Анна.

Возглавляет жюри народная артистка России Лариса Долина. На фестивале певица отпразднует 50-тилетие творческой и сценической жизни. В оценке конкурсантов у нее три главных критерия.

«Талант, харизма, принадлежность к профессии, которую человек для себя выбрал, раз он приехал на конкурс», – сказала народная артистка России, председатель жюри международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» Лариса Долина.

Масштаб концерта артисты оценили на генеральной репетиции. Иностранцы с легкостью исполняли песни не на родных языках. Например, кубинец Мигель Коста выбрал хит Филиппа Киркорова «Снег». Дня него, как и для многих, эта сцена – заветная мечта.

«Я десять лет мечтал о том, чтобы попасть сюда. Десять лет ходил на национальные отборы. Мне уже 31. Это последний год, когда я мог поучаствовать. И все получилось, это было суждено», – сказал участник Мигель Коста.

«Это мой второй раз здесь. Впервые я была на фестивале на детском конкурсе. И сейчас приехала на взрослый. Мне кажется, я готовилась всю свою жизнь, чтобы выступить на «Славянском базаре». Когда я выхожу на сцену, я говорю себе, что должна спеть будто это мой последний раз. Сейчас или никогда», – отметила участница Кристина Млинар.

Вокалисты обещали оригинальные аранжировки. Второй конкурсный день у них пройдет завтра во время закрытия фестиваля. В программе будут уже мировые хиты.

Топ-3 исполнителя определятся совсем скоро. Жюри выставляет баллы сразу после выступления. Участники борются за главный приз – Гран-при в 20 тысяч долларов. Определит своего фаворита и телеканал «МИР». Присудит премию «Песни – путь к Содружеству». Это будет ценный приз.