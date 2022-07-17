|
Итоги недели от портала «Про бизнес»
17.07.2022 08:07 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
Ягодный бизнес, секреты маркетплейсов и книги для лидеров. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
Условия для бизнеса
Куфар Недвижимость
Налоговый консультант и соучредитель бухгалтерской компании «Директ Актив» Вера Солянкова
Полезное для бизнеса
Директор компании «Global Sales»
Июльская подборка книг — про управление командой и лидерские качества. Как эффективно руководить людьми и помогать им решать проблемы на всех уровнях? Авторы
Истории бизнеса
Молодые фермеры из Иваново, что в Брестской области, Василий и Анастасия еще в момент знакомства решили, что обязательно начнут свое дело. Долго не выбирали: в ягодных краях Беларуси идея пришла сама. Взяли землю, засадили несколько гектаров клубникой и голубикой. И рассчитывают, что их вложения начнут окупаться только на пятый-шестой год. Говорят, без знаний и технологий в этом деле никак не обойтись: просто посадить куст в землю и собрать хороший урожай не получится. Поэтому сажают так, чтобы и через сто лет на их плантациях можно было лакомиться ягодами. О том, сколько нужно вложить, чтобы такой бизнес начал давать плоды, —
Необычное для бизнеса
15 июля в Минске стартовал необычный офлайн айхакатон. Это не классический хакатон для стартапов. Здесь есть своя уникальная технология работы, а команды формируются с учетом задач. Участие бесплатное для молодых и опытных айтишников. Тема — HRtech решения «Найм как по маслу». Автор проекта и управляющий партнер IHCA Сергей Колесников побеседовал с «Про бизнес» об уникальном мероприятии и рассказал, как строятся команды и что им нужно будет делать. Однако разговор вышел за рамки обсуждения айхакатона. Поэтому
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ягодный бизнес, секреты маркетплейсов и книги для лидеров. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)