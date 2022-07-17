Итоги недели от портала «Про бизнес»

Источник материала: ProBusiness





Ягодный бизнес, секреты маркетплейсов и книги для лидеров. Кратко пересказываем, о чем писал «Про бизнес» на прошедшей неделе.

Условия для бизнеса

Куфар Недвижимость хочет заменить Airbnb и Booking в Беларуси.

Налоговый консультант и соучредитель бухгалтерской компании «Директ Актив» Вера Солянкова рассказала , с какими ошибками сталкиваются собственники бизнеса при оптимизации налогов, дроблении бизнеса, что делать с жалобами сотрудников, а также кому нужно платить рекламный сбор, введенный в Беларуси в мае 2022-го. А руководитель компании «БелАудитАльянс» Елена Жугер объяснила , почему директору и собственнику бизнеса нужно контролировать бухгалтера и как это делать.

Читайте разговор с тремя представителями фарминдустрии — директором по странам СНГ STADA, начальником отдела маркетинга «Лекфарм» и продукт-менеджером Grindeks ― об их взгляде на состояние фармацевтического бизнеса.

Полезное для бизнеса

Директор компании «Global Sales» раскрыла несколько секретов , как продвигать товары на Wildberries и Ozon и кто в этом может помочь бизнесу.

А здесь большое интервью с первым заместителем генерального директора МТС: о том, что драйвит рост выручки, как повышать эффективность, «резать косты» и каким видится будущее компании.

Июльская подборка книг — про управление командой и лидерские качества. Как эффективно руководить людьми и помогать им решать проблемы на всех уровнях? Авторы этих книг знают ответ.

Истории бизнеса

Молодые фермеры из Иваново, что в Брестской области, Василий и Анастасия еще в момент знакомства решили, что обязательно начнут свое дело. Долго не выбирали: в ягодных краях Беларуси идея пришла сама. Взяли землю, засадили несколько гектаров клубникой и голубикой. И рассчитывают, что их вложения начнут окупаться только на пятый-шестой год. Говорят, без знаний и технологий в этом деле никак не обойтись: просто посадить куст в землю и собрать хороший урожай не получится. Поэтому сажают так, чтобы и через сто лет на их плантациях можно было лакомиться ягодами. О том, сколько нужно вложить, чтобы такой бизнес начал давать плоды, — в тексте «Про бизнес».

Необычное для бизнеса

15 июля в Минске стартовал необычный офлайн айхакатон. Это не классический хакатон для стартапов. Здесь есть своя уникальная технология работы, а команды формируются с учетом задач. Участие бесплатное для молодых и опытных айтишников. Тема — HRtech решения «Найм как по маслу». Автор проекта и управляющий партнер IHCA Сергей Колесников побеседовал с «Про бизнес» об уникальном мероприятии и рассказал, как строятся команды и что им нужно будет делать. Однако разговор вышел за рамки обсуждения айхакатона. Поэтому в интервью вы узнаете и про проблемы корпоративного управления, которые мешают компаниям создавать прорывные продукты.

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