Школьные базары заработали в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси заработали школьные базары. Более 700 моделей формы, канцелярские принадлежности, рюкзаки, обувь – почти все отечественного производства. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева оценила качество товаров.

Будущего четвероклассника Стаса серьезный костюм не интересует. Он уговаривает папу купить то, что выбрал сам.

«Мне нравятся салатовые рубашки, меня привлекает этот цвет», – поделился школьник Стас Кривецкий.

А родители ищут идеальный костюм: выбирают между пиджаком и жилеткой. Несмотря на большой ассортимент, непросто найти «тройку» на нестандартную фигуру.

«Дело в том, что ребенок худенький. И уже можешь на цену не смотреть. Захочется брюки смотреть: где-то широко, где-то узко», – отметил отец школьника Павел Кривецкий.

На огромной площади около 700 разных моделей одежды для школы, почти все от белорусских производителей. Они учли пожелания детей и родителей: ткани должны дышать, фасоны – не сковывать движения, а вместо пуговиц лучше использовать молнии.

«Трикотажное полотно стало популярным, так как дети выбирают более свободный стиль, оверсайз. То есть свобода движения. Для девочек мы предлагаем разнообразие одежды: блузы, юбки, сарафаны. Для мальчиков – классические брюки. Много пиджаков, костюмов, сорочек», – объяснила товаровед Анастасия Мурач.

С сентября на форме белорусских школьников появится общий элемент, у каждой школы – свой. Это будет, к примеру, красная бабочка, бордовый галстук или серая жилетка. Большая часть школ уже определилась с деталью.

«Тот единый элемент, который выберет каждая школа индивидуально, будет сделан коллегиально. Совместно с педагогами, учащимися, родителями. Потому что, безусловно, это будет внешний вид и лицо каждой школы», – заявил министр образования Беларуси Андрей Иванец.

В базовом гардеробе школьника: костюм, рубашки, спортивная форма и обувь. А еще рюкзак и все, что к нему прилагается. Минимальная цена за полный комплект – от 300 белорусских рублей, или 6 700 российских. На канцелярию – от 40 белорусских рублей, или 900 российских.