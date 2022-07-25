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Погода в СНГ: жару в Казахстане не выдержало дорожное полотно, третий урожай малины собирают в Кыргызстане
25.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На этой неделе в европейской части России ожидают теплую погоду с температурой 25-30 градусов. А в Москве к выходным даже похолодает по летним меркам – до плюс 21-го. В других странах Содружества преимущественно держится жара около 40 градусов, передают корреспонденты телеканала «МИР 24».
На запад Казахстана дожди наконец принесут прохладу и свежий воздух. В прогнозе – грозы, сильный ветер и плюс 23. А на юге страны продолжает палить солнце. За окном плюс 45. Жители стараются передвигаться только в тени, и спасаются маленькими хитростями. Например, носят на шее мокрый платок. А в Туркестанской области погода устроила автомобилистам езду с препятствиями. Аномальной жары не выдержало бетонное дорожное полотно. При плюс 50-ти в неисправность пришла трасса Самара-Шымкент. Покрытие поднялось, появились изломы. Водители с трудом объезжали повреждения. Специалисты постарались быстро восстановить проезд.
Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана обратился к населению республики с просьбой быть максимально осторожными. Аномально жаркая погода с максимальными температурами в долинах до плюс 45, по югу 47 градусов сохранится до конца июля. Спасатели просят граждан находиться в тени, иметь при себе воду и избегать физических нагрузок. Также без необходимости не подниматься в горы, поскольку существует угроза схода ледниковых селей. Сегодня в Душанбе плюс 44.
В Бишкеке жара не перестает бить рекорды. По прогнозам синоптиков, воздух в столице Кыргызстана сегодня раскалится до 40 градусов. В связи с этим Министерство чрезвычайных ситуаций объявило штормовое предупреждение. Специалисты рекомендуют не выходить на улицу без особой необходимости, чтобы не получить тепловой удар. Тем времен из-за жары на севере Кыргызстана в Чуйской области раньше срока собирают третий урожай малины. В этом году, по словам фермеров, ягода упругая, это позволит экспортировать сладкий товар в Россию и Казахстан.
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Погода в СНГ: жару в Казахстане не выдержало дорожное полотно, третий урожай малины собирают в Кыргызстане
В Беларуси ожидаются дожди и грозы.
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