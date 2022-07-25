Погода в СНГ: жару в Казахстане не выдержало дорожное полотно, третий урожай малины собирают в Кыргызстане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На этой неделе в европейской части России ожидают теплую погоду с температурой 25-30 градусов. А в Москве к выходным даже похолодает по летним меркам – до плюс 21-го. В других странах Содружества преимущественно держится жара около 40 градусов, передают корреспонденты телеканала «МИР 24».

На запад Казахстана дожди наконец принесут прохладу и свежий воздух. В прогнозе – грозы, сильный ветер и плюс 23. А на юге страны продолжает палить солнце. За окном плюс 45. Жители стараются передвигаться только в тени, и спасаются маленькими хитростями. Например, носят на шее мокрый платок. А в Туркестанской области погода устроила автомобилистам езду с препятствиями. Аномальной жары не выдержало бетонное дорожное полотно. При плюс 50-ти в неисправность пришла трасса Самара-Шымкент. Покрытие поднялось, появились изломы. Водители с трудом объезжали повреждения. Специалисты постарались быстро восстановить проезд.

Комитет по чрезвычайным ситуациям Таджикистана обратился к населению республики с просьбой быть максимально осторожными. Аномально жаркая погода с максимальными температурами в долинах до плюс 45, по югу 47 градусов сохранится до конца июля. Спасатели просят граждан находиться в тени, иметь при себе воду и избегать физических нагрузок. Также без необходимости не подниматься в горы, поскольку существует угроза схода ледниковых селей. Сегодня в Душанбе плюс 44.

В Бишкеке жара не перестает бить рекорды. По прогнозам синоптиков, воздух в столице Кыргызстана сегодня раскалится до 40 градусов. В связи с этим Министерство чрезвычайных ситуаций объявило штормовое предупреждение. Специалисты рекомендуют не выходить на улицу без особой необходимости, чтобы не получить тепловой удар. Тем времен из-за жары на севере Кыргызстана в Чуйской области раньше срока собирают третий урожай малины. В этом году, по словам фермеров, ягода упругая, это позволит экспортировать сладкий товар в Россию и Казахстан.



На востоке Беларуси сегодня ожидаются дожди и грозы. А в Минске – без осадков и комфортные плюс 23. Пока погода позволяет, белорусы запасаются лесными дарами. В этом году черника, например, из-за июньской засухи созрела позже обычного. Грибы тоже не торопились радовать сборщиков. Встречаются лисички, подберезовики, сыроежки. Боровиков почти нет. Для некоторых поход в лес за урожаем не хобби, а сезонный бизнес. Одни продают ягоды и грибы на рынках, другие сдают в заготовительные пункты.