Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские лесхозы развивают сеть розничной торговли: открывают небольшие магазины прямо на производстве, где можно купить не только строительные материалы, но и приятные мелочи для дома. Европейские ограничения больно ударили по деревообрабатывающей отрасли страны. Где находят выход из ситуации, рассказала корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Телефон разрывается от заказов, клиенты идут чередой. У многих белорусов лето – время строительства и ремонта, а в лесхозе стройматериалы всегда в наличии. Да и покупать напрямую у производителя выгоднее.

«Сам с Борисова, строим дачу. Уже второй раз или третий покупаю доску пола, доску четвертого сорта на опалубку», – отметил покупатель Антон Равин.

Здесь можно присмотреть и саженцы для приусадебного участка или скамейку. Торговые точки при лесхозах небольшие, но ассортимент почти как в крупных магазинах. Много и полезных мелочей.

«Это такой бонус. Человек приходит, смотрит, а он баньку строит. А тут и веник к баньке себе купил. Мы, получается, и дровами к этой бане обеспечили, и веником, и разделочной доской. Ну, и медок, чтобы чайку попить в бане», – сказал начальник производственного участка Дмитрий Король.

На этом производственном участке делают доску, вагонку, обшивку. Изготавливают стропильные системы для крыши. Раньше продукция в основном уходила во Францию, Германию, Италию. Теперь – в Узбекистан, Азербайджан, Турцию. Условия продажи древесины здесь обсуждали даже с представителями Зимбабве.

«Естественно, пеллетное производство, деревообработка, продукты лесопиления в начале года немного просели. Но сейчас мы видим, что порядка 50% всего европейского рынка данными предприятиями уже замещено. И потоки товарные перенаправлены в страны ЕАЭС, Китай, иные азиатские государства», – заявил заместитель председателя Минского облисполкома Денис Курленко.

За несколько лет многие деревообрабатывающие предприятия серьезно модернизировали. На этом, например, полностью безотходное производство, не выбрасывают даже кору деревьев. Фермеры удобряют ей почву, дизайнеры украшают ландшафт. А из древесной щепы и опилок здесь производят топливные пеллеты. Такой подход всегда приветствовал и президент Александр Лукашенко.

«Древесина – это ценнейший ресурс для нашей страны. И какие бы санкции против нас ни вводили, древесины в мире недостаточно. Не мытьем, так катаньем ее будут покупать. Нам же надо вывезти и получить от этого эффект, в результате – прибыль. Мы деньги от этого должны получить», – заявлял президент .

Лес – возобновляемый ресурс, но процесс этот не быстрый. Поэтому президент и настаивает на восстановлении угодий. Правило простое: на месте срубленного дерева необходимо посадить новое.