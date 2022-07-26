Лукашенко: Зеленый островок в центре Европы надо сохранить

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси принял с докладом начальника профильного ведомства. Особое внимание Александр Лукашенко обратил на восстановление лесов, сообщает «МИР 24».

«Зеленый островок природы в центре Европы надо сохранить для будущего. Тут нет никакой патетики. Мы живем в зелени, я имею в виду нашу природу. Хотелось бы, чтобы и дети жили в таком же мире. Еще одна проблема – число сотрудников госинспекции – всего 550 человек. Страну такой численностью не охватишь. Численность мы особо увеличить не сможем. Но эффективность надо повышать за счет новых форм и методов работы», – отметил президент Беларуси.

Там, где старые деревья срубили, необходимо высаживать новые. Недопустимы и незаконные вырубки. Госинспекция по охране животного и растительного мира за первое полугодие выявила почти 1400 таких нарушений. Это на 30% больше, чем год назад. Госинспекция сотрудничает и с другими службами. Например, ГАИ уже сейчас помогает отслеживать вывоз незаконно срубленных деревьев. О нарушениях сообщают граждане страны. Также специалисты используют современные технологии.

«Это и использование фотоловушек. Каждая фотоловушка – это дополнительный сотрудник, который круглосуточно может выполнять задачи. Квадрокоптеры у нас тоже на вооружении есть в каждой инспекции. Мы этим пользуемся достаточно эффективно», – сказал начальник Госинспекции при президенте Беларуси Юрий Тертель.