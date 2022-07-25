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Лукашенко потребовал находить и наказывать живодеров
25.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Фактами жестокого обращения с домашними и дикими животными будет заниматься Госинспекция охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси. Соответствующее поручение дал президент республики Александр Лукашенко, сообщает телеканал «МИР 24».
Президент обратил внимание на то, что живодеры выкладывают свои ролики в интернет. Так, в начале июля социальные сети облетела запись, на которой мужчина мучает лебедя. Лукашенко потребовал реагировать на подобное, а также внести предложения по поправкам в законодательство, чтобы предотвратить издевательства над животными.
«Их даже искать не надо. Во-первых, все это нагло, втупую выкладывается в социальные сети. Второе: белорусы люди жалостливые, к животным хорошо относятся и сразу же проинформируют. Возьмите это под контроль, насколько это возможно, эти вопиющие факты. То лебедя из рогатки или трезубцем убьют, издеваются. Лебедь – священная птица. Или же собачонку какую-то мучают», – сказал Лукашенко.
В Беларуси за такие действия предусмотрено наказание от штрафа до административного ареста.
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Фактами жестокого обращения с животными будет заниматься Госинспекция охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.
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