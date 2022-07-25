ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Лукашенко потребовал находить и наказывать живодеров

25.07.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Фактами жестокого обращения с домашними и дикими животными будет заниматься Госинспекция охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси. Соответствующее поручение дал президент республики Александр Лукашенко, сообщает телеканал «МИР 24».

Президент обратил внимание на то, что живодеры выкладывают свои ролики в интернет. Так, в начале июля социальные сети облетела запись, на которой мужчина мучает лебедя. Лукашенко потребовал реагировать на подобное, а также внести предложения по поправкам в законодательство, чтобы предотвратить издевательства над животными.

«Их даже искать не надо. Во-первых, все это нагло, втупую выкладывается в социальные сети. Второе: белорусы люди жалостливые, к животным хорошо относятся и сразу же проинформируют. Возьмите это под контроль, насколько это возможно, эти вопиющие факты. То лебедя из рогатки или трезубцем убьют, издеваются. Лебедь – священная птица. Или же собачонку какую-то мучают», – сказал Лукашенко.

В Беларуси за такие действия предусмотрено наказание от штрафа до административного ареста.



ДРУГИЕ НОВОСТИ ОБЩЕСТВА

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фактами жестокого обращения с животными будет заниматься Госинспекция охраны животного и растительного мира при президенте Беларуси.
 
Новости дня
Новости разные
 
Белорусские лесхозы развивают сеть розничной торговли
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

25.07.2022
Mir24.TV Belarus
26.07.2022
Mir24.TV Belarus

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика