|
Разбор реальных бизнес-кейсов в прямом эфире — подключайтесь к «Рабочей группе» 4 августа
01.08.2022 15:15 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
4 августа в 19:00 «Про бизнес» совместно с
Генеральный партнер проекта —
Эфир пройдет на
О проекте «Рабочая группа»
Ведущие — Дмитрий Альфер («Про бизнес») и Евгений Задоренко (Альфа Банк в Беларуси) — вместе с экспертами разберут реальные бизнес-кейсы приглашенных предпринимателей. Вместе мы сформулируем конкретные ответы на вопросы, которые волнуют практически всех предпринимателей и руководителей малого бизнеса. Каждый месяц нас ждет новый выпуск, новые герои и новые вызовы.
Также в сезоне 2022 года мы выпускаем живые видеорепортажи о реальных результатах проекта — отправляемся в гости к героям прошедших выпусков, чтобы узнать, что сделано после участия в «Рабочей группе». Например, недавно мы были у основательницы бренда нижнего белья Lovelace — посмотреть репортаж можно по
Эксперты выпуска
Разбор бизнеса в прямом эфире проведут опытные предприниматели и авторитетные эксперты. Мы будем разбирать реальные бизнес-кейсы вместе с нашими менторами:
Герои выпуска
На этот раз у нас будет необычный выпуск — в «Рабочую группу» обратилась семейная пара Егор и Алина Карповичи. У них сразу несколько бизнес-проектов, в эфире мы рассмотрим каждый кейс отдельно.
Егор Карпович — CEO и Co-founder бизнес-центра А-класса
Алина Карпович — основательница туристического агентства
О чем будет выпуск?
Основные вопросы, которые волнуют наших героев и на которые мы вместе будем искать ответы:
Подключайтесь к нашему проекту!
Как стать участником «Рабочей группы»?
Опишите вопрос своего бизнеса, который вы хотели бы разобрать совместно с нашими экспертами. Отправьте его на
Читайте также
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
4 августа в 19:00 «Про бизнес» совместно с Альфа Банком в Беларуси проведет прямой эфир в рамках проекта «Рабочая группа». Это бизнес-шоу с разбором реальных кейсов...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)