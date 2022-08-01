Разбор реальных бизнес-кейсов в прямом эфире — подключайтесь к «Рабочей группе» 4 августа

Источник материала: ProBusiness





4 августа в 19:00 «Про бизнес» совместно с Альфа Банком в Беларуси проведет прямой эфир в рамках проекта «Рабочая группа». Это бизнес-шоу с разбором реальных кейсов малого и среднего бизнеса. На этот раз рассмотрим кейсы по развитию и продвижению бизнес-центра Campus и туристического агентства Madera Travel .

Генеральный партнер проекта — Альфа Банк в Беларуси .

Эфир пройдет на YouTube-канале «Про бизнес» . Подписывайтесь и жмите на «колокольчик», чтобы получить напоминание.

О проекте «Рабочая группа»

Ведущие — Дмитрий Альфер («Про бизнес») и Евгений Задоренко (Альфа Банк в Беларуси) — вместе с экспертами разберут реальные бизнес-кейсы приглашенных предпринимателей. Вместе мы сформулируем конкретные ответы на вопросы, которые волнуют практически всех предпринимателей и руководителей малого бизнеса. Каждый месяц нас ждет новый выпуск, новые герои и новые вызовы.

Также в сезоне 2022 года мы выпускаем живые видеорепортажи о реальных результатах проекта — отправляемся в гости к героям прошедших выпусков, чтобы узнать, что сделано после участия в «Рабочей группе». Например, недавно мы были у основательницы бренда нижнего белья Lovelace — посмотреть репортаж можно по ссылке .

Эксперты выпуска

Разбор бизнеса в прямом эфире проведут опытные предприниматели и авторитетные эксперты. Мы будем разбирать реальные бизнес-кейсы вместе с нашими менторами:

Александр Паньков

Управляющий партнер КГ «Здесь и Сейчас»

Сергей Царик

Директор и соучредитель Webcom Group

Герои выпуска

На этот раз у нас будет необычный выпуск — в «Рабочую группу» обратилась семейная пара Егор и Алина Карповичи. У них сразу несколько бизнес-проектов, в эфире мы рассмотрим каждый кейс отдельно.

Егор Карпович — CEO и Co-founder бизнес-центра А-класса Campus . Ему интересно разобраться в привлечении арендаторов и продвижении своего объекта на целевую аудиторию.



Егор Карпович. Фото: личный архив

Алина Карпович — основательница туристического агентства Madera Travel . Девушке интересно обсудить с менторами, как развивать бизнес в условиях заметно сократившегося числа направлений и возможностей для путешествий белорусов.



Алина Карпович. Фото: личный архив

О чем будет выпуск?

Основные вопросы, которые волнуют наших героев и на которые мы вместе будем искать ответы:

Как увеличить конверсию при лидогенерации?

Как привлекать клиентов в условиях ограниченного предложения продуктов?

Как выстроить маркетинговую стратегию?

Как дифференцировать бизнес?

Как определиться с фокусом для дальнейшего развития?

Подключайтесь к нашему проекту!

Как стать участником «Рабочей группы»?

Опишите вопрос своего бизнеса, который вы хотели бы разобрать совместно с нашими экспертами. Отправьте его на y@probusiness.by с пометкой «Рабочая группа». Авторов самых интересных вопросов мы пригласим в студию и разберем ваш кейс вместе с нашими менторами и ведущими.

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