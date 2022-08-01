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Разбор реальных бизнес-кейсов в прямом эфире — подключайтесь к «Рабочей группе» 4 августа

01.08.2022 15:15 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Разбор реальных бизнес-кейсов в прямом эфире — подключайтесь к «Рабочей группе» 4 августа

4 августа в 19:00 «Про бизнес» совместно с Альфа Банком в Беларуси проведет прямой эфир в рамках проекта «Рабочая группа». Это бизнес-шоу с разбором реальных кейсов малого и среднего бизнеса. На этот раз рассмотрим кейсы по развитию и продвижению бизнес-центра Campus и туристического агентства Madera Travel.

Генеральный партнер проекта — Альфа Банк в Беларуси.

Эфир пройдет на YouTube-канале «Про бизнес». Подписывайтесь и жмите на «колокольчик», чтобы получить напоминание.

О проекте «Рабочая группа»

Ведущие — Дмитрий Альфер («Про бизнес») и Евгений Задоренко (Альфа Банк в Беларуси) — вместе с экспертами разберут реальные бизнес-кейсы приглашенных предпринимателей. Вместе мы сформулируем конкретные ответы на вопросы, которые волнуют практически всех предпринимателей и руководителей малого бизнеса. Каждый месяц нас ждет новый выпуск, новые герои и новые вызовы.

Также в сезоне 2022 года мы выпускаем живые видеорепортажи о реальных результатах проекта — отправляемся в гости к героям прошедших выпусков, чтобы узнать, что сделано после участия в «Рабочей группе». Например, недавно мы были у основательницы бренда нижнего белья Lovelace — посмотреть репортаж можно по ссылке.

Эксперты выпуска

Разбор бизнеса в прямом эфире проведут опытные предприниматели и авторитетные эксперты. Мы будем разбирать реальные бизнес-кейсы вместе с нашими менторами:

Разбор реальных бизнес-кейсов в прямом эфире — подключайтесь к «Рабочей группе» 4 августа
Александр Паньков
Управляющий партнер КГ «Здесь и Сейчас»
Разбор реальных бизнес-кейсов в прямом эфире — подключайтесь к «Рабочей группе» 4 августа
Сергей Царик
Директор и соучредитель Webcom Group

Герои выпуска

На этот раз у нас будет необычный выпуск — в «Рабочую группу» обратилась семейная пара Егор и Алина Карповичи. У них сразу несколько бизнес-проектов, в эфире мы рассмотрим каждый кейс отдельно. 

Егор Карпович — CEO и Co-founder бизнес-центра А-класса Campus. Ему интересно разобраться в привлечении арендаторов и продвижении своего объекта на целевую аудиторию. 

Разбор реальных бизнес-кейсов в прямом эфире — подключайтесь к «Рабочей группе» 4 августа
Егор Карпович. Фото: личный архив

Алина Карпович — основательница туристического агентства Madera Travel. Девушке интересно обсудить с менторами, как развивать бизнес в условиях заметно сократившегося числа направлений и возможностей для путешествий белорусов.  

Разбор реальных бизнес-кейсов в прямом эфире — подключайтесь к «Рабочей группе» 4 августа
Алина Карпович. Фото: личный архив

О чем будет выпуск?

Основные вопросы, которые волнуют наших героев и на которые мы вместе будем искать ответы:

  • Как увеличить конверсию при лидогенерации?
  • Как привлекать клиентов в условиях ограниченного предложения продуктов?
  • Как выстроить маркетинговую стратегию?
  • Как дифференцировать бизнес?
  • Как определиться с фокусом для дальнейшего развития?

Подключайтесь к нашему проекту!

Как стать участником «Рабочей группы»?

Опишите вопрос своего бизнеса, который вы хотели бы разобрать совместно с нашими экспертами. Отправьте его на y@probusiness.by с пометкой «Рабочая группа». Авторов самых интересных вопросов мы пригласим в студию и разберем ваш кейс вместе с нашими менторами и ведущими.

Партнер проекта:

Разбор реальных бизнес-кейсов в прямом эфире — подключайтесь к «Рабочей группе» 4 августа

Еще больше видео и актуальной информации в Telegram и YouTube-канале Альфа Банка в Беларуси. Подписывайтесь!

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4 августа в 19:00 «Про бизнес» совместно с Альфа Банком в Беларуси проведет прямой эфир в рамках проекта «Рабочая группа». Это бизнес-шоу с разбором реальных кейсов...
 
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