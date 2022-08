Идея за неделю: в Минске подвели итоги iHackathon по созданию HR Tech-продуктов

Источник материала: ProBusiness

В конкурсе идей в сфере HR и IT iHackathon «Найм как по маслу» победил динамический прототип web-сервиса для помощи в подборе персонала. Его идею предложили и разработали участники команды «ТАХИОНЫ».

Организатором iHackathon стала образовательная и консалтинговая компания «Международная Академия Человеческого Капитала IHCA» при поддержке Генерального партнера ОАО «Сбер Банк». Автором идеи iHackathon является Управляющий партнер IHCA Сергей Колесников, предполагавший, что это событие будет интересно и полезно как для опытных, так и для начинающих специалистов — it-разработчиков, UХ/UI дизайнеров, it-HR, маркетологов, продуктологов, которым предстояло создать прототипы будущих HR Tech-продуктов, призванных улучшить процесс поиска работы и найма сотрудников.

«Главная цель iHackaton — объединить участников с разными компетенциями и опытом, чтобы совместными усилиями они нашли нетривиальные решения для заявленных проблем. Такое взаимодействие в команде дает не только возможность продемонстрировать профессиональные навыки, умение генерировать и защищать свои идеи, но и дарит бесценный опыт взаимодействия с другими людьми, с которыми вы вместе стремитесь добиться желаемого результата. И, как мы убедились, это действительно работает: участники iHackaton доказали, что жизнеспособный и интересный для потенциальных инвесторов концепт можно создать буквально за считаные дни», — отметила Управляющий партнер IHCA Наталья Непевная.

В работе iHackathon приняли участие шесть команд по восемь человек в каждой. За ними были закреплены менторы и сателлиты — IT HR-специалисты, имеющие опыт командообразования.





Событие состояло из трех этапов: предварительного знакомства и обучения азам технологии iHack, командного мозгового штурма и разработки собственного решения до стадии MVP (минимально жизнеспособного продукта). Все этапы проходили в офлайн-режиме: первый — на площадке «Open It Хаб», а второй — на площадке event-пространства «BETON».

На процесс работы над идеями командам было отведено семь дней, после чего они должны были представить свои проекты на суд жюри. В его состав вошли:

Егор Морозов, директор ЗАО «Сервис Деск» (Сбер Банк);

Владимир Сиротко, генеральный директор SoftClub;

Евгений Командышко, CFO Softline Belarus;

Ольга Гринева, Founder Bulb, Founder Sette;

Виктор Елистратов, управляющий партнер коммуникационного агентства ARS Communications.

Максимальный балл по итогам оценки получил проект команды «ТАХИОНЫ» — динамический прототип web-сервиса, помогающего бизнесу экономить до 40% бюджета на подборе персонала за счет структурированной системы оценки компетенций кандидатов и помощи в их адаптации. Наградой для команды-победителя стал денежный приз от Генерального партнера iHackathon – ОАО "Сбер Банк".





«Мы ежедневно работаем над совершенствованием решений для белорусского банкинга, помогая Сберу удерживать технологическое лидерство в финансовой сфере, – отметил, подводя итоги, член жюри, директор Сервис Деск Егор Морозов, – здесь я увидел близкую среду, когда команды заточены на создание лучшего прототипа, осязаемого и вовлекающее эмоционально. Благодарю ребят за драйв и креатив, которые помогали им добиваться быстрого прогресса в короткое время».

В номинации Idea #1 награды за самую креативную, яркую и прогрессивную идею была удостоена команда iSBERg. Максимальной эмпатией к персоне и инвестору членов жюри впечатлила команда FREE BIRDS, за что и заслужила победу в номинации Empathy #1. Лучшим тимлидом и победителем в номинации The best team leader была названа Ирина Грудинова-Астахова из команды PushIn. В номинации The best in IT победил Александр Мороз из команды «Мы вам перезвоним», а приз зрительских симпатий лучшему участнику iHackathon получила Кристина Наливко-Ланец из команды ICEBERGSOFT.

Наблюдать за защитой проектов и поддерживать команды желающие могли как непосредственно на площадке, так и в прямом эфире: к онлайн-трансляции присоединилось 160 человек.

Спасибо всем партнерам и участникам за этот бесценный опыт и море ярких эмоций и до новых встреч на наших мероприятиях!