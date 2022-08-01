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Бресту – 1003 года: ведущие Радио «МИР»-Беларусь вышли к горожанам с конкурсами и подарками

01.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

1003 года исполняется Бресту. Древний белорусский город над Бугом отмечает дату с размахом. К поздравлениям присоединяется радио «МИР», передает Елизавета Проявенко.

С музыкой, ярмарками, угощениями и приятными словами – так брестчане поздравляли малую родину. За что любят родной город?

«За друзей, за семью и за то, что он красивый».

«За молодость, за счастье, которое этот город мне подарил, и за людей».

«Я училась в другом городе. Всегда, когда мы приезжали в Брест, это было как праздник, как встреча с чем-то и кем-то родным».

«Я очень рада, что такой прекрасный день, что столько друзей. Это чудесный город. Лучше Бреста нету места!».

Подарок горожанам на этот День рождения – фестиваль моды и стиля. Брест – швейная столица Беларуси. На улицах развернулся «Модный маркет». Дизайнеры подготовили показ последних коллекций.

«Мы каждый год ищем свой формат проведения Дня города, не копируя. Фестиваль, который во многом определил локацию городского праздника, надеюсь, оправдает себя не только яркими эмоциями, но и продвижением продукции брестских швейников», – сказал председатель Брестского горисполкома Александр Рогачук.

Сюрприз подготовили и ведущие утреннего шоу на радио «МИР». Провели конкурсы с подарками. Теперь Брест знает своего самого громкого и самого танцующего жителя.

«В основном это импровизация. Но есть сценарий. Сценарий импровизации тоже был, да. Но мы никогда по сценарию не идем, потому что мы видим людей и взаимодействуем. Их действительно море, очень много. Сколько взгляда хватает – люди, люди, люди. Это непередаваемые ощущения. И все улыбаются», – сказали ведущие утреннего шоу «Подъемная сила» на Радио «МИР»-Беларусь Алексей Клочков, Катя Жаворонок и Антон Котов.

В финале, как всегда, музыка. Белорусские артисты рады поздравить брестчан.

«Публика Бреста принимает очень тепло, очень радушно, отзывается на все просьбы: похлопать, помахать руками, дать шуму. В общем, очень классный, добродушный и, что очень важно, гостеприимный зритель», – поделилась обладательница Гран-при международного конкурса исполнителей эстрадной песни «Витебск-2022» Анна Трубецкая.

Праздник отмечали три дня. Брест доказал, что статус «Лучший город для жизни в Беларуси» получил в этом году заслуженно.



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Теги: Брест, Витебск
 
 
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