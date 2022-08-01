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Александр Лукашенко поздравил Эдиту Пьеху с юбилеем

01.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил певицу Эдиту Пьеху с юбилеем, передает БЕЛТА.

«Легендарный голос, творческая индивидуальность и неповторимое обаяние принесли вам заслуженное признание и любовь многочисленных почитателей», – говорится в поздравлении.

В Беларуси Эдиту Пьеху знают как искреннего человека и большого друга международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», отметил глава государства. Лукашенко выразил уверенность, что творчество певицы и впредь будет способствовать укреплению культурных связей между народами России и Беларуси.

Народной артистке СССР Эдите Пьехе в воскресенье исполнилось 85 лет.



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Теги: Витебск
 
 
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В Беларуси Эдиту Пьеху знают как большого друга международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», отметил глава государства.
 
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