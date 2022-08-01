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Александр Лукашенко поздравил Эдиту Пьеху с юбилеем
01.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил певицу Эдиту Пьеху с юбилеем, передает
В Беларуси Эдиту Пьеху знают как искреннего человека и большого друга международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», отметил глава государства. Лукашенко выразил уверенность, что творчество певицы и впредь будет способствовать укреплению культурных связей между народами России и Беларуси.
Народной артистке СССР Эдите Пьехе в воскресенье
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В Беларуси Эдиту Пьеху знают как большого друга международного фестиваля искусств «Славянский базар в Витебске», отметил глава государства.
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