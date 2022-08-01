Погода в СНГ: на юге Казахстана и в Беларуси начался сезон сбора арбузов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Не по правилам августа погода ведет себя в странах Содружества. Очень жарко в Кыргызстане. На несколько градусов выше нормы температура воздуха в Таджикистане. О погоде в других странах СНГ расскажут корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

В столице Казахстана погода похулиганит. Ливни придут в Нур-Султан в шумной компании града и ветра. Осадки немного собьют температуру. В ближайшие дни столбики термометров не поднимутся выше плюс 25. В Алматы – на три градуса теплее. Комфортная погода для сбора урожая. Сегодня в регионе официально стартовал сезон арбузов. В этом году урожай не такой богатый, как в предыдущие годы. Всему виной штормовая погода в июне. Сильный ветер повредил ботву, но большую часть урожая удалось спасти.

Беларусь

«Желтый» уровень погодной опасности объявили в Беларуси. Ливни с грозами во многих областях. При этом на юго-западе страны воздух прогреется до плюс 30. В первый день августа в Беларуси начался сезон сбора арбузов. Из-за переменчивой погоды бахчевые в этом году созрели чуть позже обычного. Но в целом урожай хороший. В начале сентября в Гродненской области пройдет тематический фестиваль. Гости праздника смогут попробовать арбузы от разных производителей.