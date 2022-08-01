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Социальные выплаты увеличили в Беларуси

01.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прожиточный минимум повысили на 5,6%. Теперь он составляет 328,5 белорусских рублей (7,5 тысяч российских рублей). Какие еще изменения ждут жителей республики, узнала корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева.

С 1 августа в Беларуси увеличен и размер ежемесячных детских пособий. Сумма – от 164 белорусских рублей (4 тысячи российских рублей). Выросли разовые выплаты при рождении ребенка. Так, на первенца родители получат 3 285 белорусских рублей (75,5 тысячи российских рублей).

«Повышение размера пособий затрагивает семьи, воспитывающие детей до трех лет, и семьи, в которых воспитываются дети старше трех лет. Пособие выплачивается на каждого ребенка в семье. На ребенка-инвалида – 70% бюджета прожиточного минимума, на детей старше трех лет – по 50% бюджета прожиточного минимума», – рассказала начальник управления народонаселения, гендерной и семейной политики Беларуси Светлана Белаш.

Сейчас родителям положена и материальная помощь к школе. На каждого ребенка почти 100 белорусских рублей (2200 российских рублей). Прибавку к пенсии получат и пожилые люди – на 10%.

Ранее в пресс-службе Фонда развития территорий РФ рассказали, что свыше 100 миллиардов рублей уже выплатили обманутым дольщикам строительства жилья в России. Оставшиеся дольщики получат компенсации, после того как организация проверит их документы.



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В частности, повышен прожиточный минимум и размер ежемесячных детских пособий.
 
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