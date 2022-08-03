Премьер Беларуси объяснил причины подорожания продуктов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Цены растут из-за увеличения себестоимости продукции. Об этом заявил премьер-министр Беларуси Роман Головченко. Это заявление глава правительства сделал во время посещения товарной биржи, передает «МИР 24».

«Снижение цены на фуражное зерно только на 4% дает 1% снижения стоимости мяса. Основное назначение биржи – это сделать либо максимально эффективную цену закупки, либо максимально высокую цену продажи. Вот такая взаимосвязь между биржевыми торгами и стоимостью конечного продукта», – сказал Головченко.

На товарной бирже покупатели и продавцы работают напрямую, без посредников. Это позволяет сформировать реальную стоимость товара в зависимости от спроса. Услугами Белорусской универсальной товарной биржи сегодня пользуются более 29 тысяч клиентов, которые совершают экспортно-импортные операции.