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Лукашенко пообещал защитить детей из рижской Академии радио и телевидения

03.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко пообещал защитить детей из Рижской детской академии радио и телевидения, они недавно общались с белорусским лидером, после чего в Латвии началась проверка юных журналистов по статье «Измена». А саму академию глава МИД Эдгарс Ринкевичс предложил вообще закрыть, сообщает «МИР 24».

Дети подошли к президенту перед открытием фестиваля «Славянский базар» в Витебске и попросили об интервью. Александр Лукашенко не отказал и ответил на несколько вопросов. Теперь же воспитанники рижской академии обратились с просьбой об ускоренном предоставлении им белорусского гражданства из-за ситуации на родине.

«Людей, детей начали, как мне докладывают, давить, травить. Понимаете, травля! Вот вам демократия. Мы сделаем все для этих детей и для этих семей. Они ведь у нас не просят ни денег, ни квартир, ни жилья. Пусть приезжают, хорошие детишки. У нас места хватает. Будут работать, вы возьмете под контроль, это будущие журналисты. Обучим, научим, технику купим. Пусть пострадавшие вроде бы из-за нас люди думают о нас хорошо», – заявил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Это Александр Лукашенко заявил журналистам во время рабочей поездки в Мядельский район. Там он ознакомился с сельхозпредприятием, по примеру которого в стране будут строить новые комплексы.

Ранее стало известно, что почти 500 иностранцев получили белорусское гражданство, большинство из них – украинцы. Для выходцев из Украины, которые живут и работают в Беларуси, процедура проходит в упрощенном порядке.



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Теги: Витебск
 
 
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Они недавно общались с белорусским лидером, после чего в Латвии началась проверка юных журналистов по статье «Измена».
 
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