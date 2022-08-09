Лукашенко пообещал высокую госнаграду за перезагрузку Миорского металлопрокатного завода

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Смена собственника. Миорский металлопрокатный завод теперь государственный, так решил президент Беларуси. Частники не выполнили свои обязательства, и предприятие было изъято. За его перезагрузку Александр Лукашенко пообещал высокую государственную награду, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Такую тонкую белую жесть умеют производить единицы в мире. Из листов делают упаковку для еды, парфюмерии и бытовой химии. На постсоветском пространстве у Миорского металлопрокатного завода нет конкурентов. Но на проектную мощность за два года предприятие, которым владели частники, так и не вышло. А белорусские консервные заводы вынуждены покупать импортные заготовки.



«Мы же можем сделать так, что он с Европы не погонит. Мы можем вообще в тупую закрыть поставки. Вчера, если бы мы это сделали, европейцы бы нам чего-то в ответ. А сегодня мы свободны. Ребята, вы против нас драконовские меры? До свидания! И мы должны занять свой рынок», – заявил Лукашенко.

Здесь готовы производить 150 тысяч тонн белой жести в год. Для белорусского рынка нужно 30- 35 тысяч. Но пока завод вышел только на десять. Предприятие простаивало. Некоторые бывшие руководители уже под следствием. Президент решил сменить собственника.



«С сегодняшнего дня вы работаете как государственное предприятие. В связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства, завод был изъят. Все долги я забрал на государство. Теперь вы белорусский завод. Никакого банкротства, никакой волокиты. Прекрасное производство, надо работать», – отметил Лукашенко.

Заводчан волнует, как они будут работать в условиях экономического давления Запада. Предприятие ориентировано на экспорт в Европу.



«Возьмите тракторы, комбайны зерноуборочные. Из России немцы, американцы ушли, которые купили там заводы. А у нас открылся рынок. Министр промышленности докладывает: мы не успеваем для Ростсельмаша в России комплектующие, которые они просят нас, сделать на Гомсельмаше. Только те выйдут из кризиса окрепшими, кто будет бежать. Пойдем пешком – нас догонят и раздавят», – сказал Лукашенко.

В Беларуси белую жесть покупают два консервных завода. Сырье для производства поставляют российские компании. В соседнюю страну экспортируют более 70% всей продукции.



«Мы прекрасно видим, что оказались как никогда востребованы именно на острие произошедшего конфликта, из-за введенных Евросоюзом санкций. Спрос на нашу продукцию взлетел до небес. Спрос превышает наши возможности. В России необъятный рынок. А качество нашей продукции благодаря непрерывному процессу улучшается, растет семимильными шагами», – сказал президент.

По прогнозам, заработать на полную мощность завод сможет в 2024 году. За восстановление работы Миорского металлопрокатного президент пообещал присвоить звание героя Беларуси.