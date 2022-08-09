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Лукашенко пообещал высокую госнаграду за перезагрузку Миорского металлопрокатного завода
09.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Смена собственника. Миорский металлопрокатный завод теперь государственный, так решил президент Беларуси. Частники не выполнили свои обязательства, и предприятие было изъято. За его перезагрузку Александр Лукашенко пообещал высокую государственную награду, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Такую тонкую белую жесть умеют производить единицы в мире. Из листов делают упаковку для еды, парфюмерии и бытовой химии. На постсоветском пространстве у Миорского металлопрокатного завода нет конкурентов. Но на проектную мощность за два года предприятие, которым владели частники, так и не вышло. А белорусские консервные заводы вынуждены покупать импортные заготовки.
Здесь готовы производить 150 тысяч тонн белой жести в год. Для белорусского рынка нужно 30- 35 тысяч. Но пока завод вышел только на десять. Предприятие простаивало. Некоторые бывшие руководители уже под следствием. Президент решил сменить собственника.
Заводчан волнует, как они будут работать в условиях экономического давления Запада. Предприятие ориентировано на экспорт в Европу.
В Беларуси белую жесть покупают два консервных завода. Сырье для производства поставляют российские компании. В соседнюю страну экспортируют более 70% всей продукции.
По прогнозам, заработать на полную мощность завод сможет в 2024 году. За восстановление работы Миорского металлопрокатного президент пообещал присвоить звание героя Беларуси.
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Частники не выполнили свои обязательства, и предприятие было изъято. По прогнозам, заработать на полную мощность завод сможет в 2024 году.
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