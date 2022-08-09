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Лукашенко пообещал высокую госнаграду за перезагрузку Миорского металлопрокатного завода

09.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Смена собственника. Миорский металлопрокатный завод теперь государственный, так решил президент Беларуси. Частники не выполнили свои обязательства, и предприятие было изъято. За его перезагрузку Александр Лукашенко пообещал высокую государственную награду, передает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Такую тонкую белую жесть умеют производить единицы в мире. Из листов делают упаковку для еды, парфюмерии и бытовой химии. На постсоветском пространстве у Миорского металлопрокатного завода нет конкурентов. Но на проектную мощность за два года предприятие, которым владели частники, так и не вышло. А белорусские консервные заводы вынуждены покупать импортные заготовки.

«Мы же можем сделать так, что он с Европы не погонит. Мы можем вообще в тупую закрыть поставки. Вчера, если бы мы это сделали, европейцы бы нам чего-то в ответ. А сегодня мы свободны. Ребята, вы против нас драконовские меры? До свидания! И мы должны занять свой рынок», – заявил Лукашенко.

Здесь готовы производить 150 тысяч тонн белой жести в год. Для белорусского рынка нужно 30- 35 тысяч. Но пока завод вышел только на десять. Предприятие простаивало. Некоторые бывшие руководители уже под следствием. Президент решил сменить собственника.

«С сегодняшнего дня вы работаете как государственное предприятие. В связи с тем, что частники не выполнили свои обязательства, завод был изъят. Все долги я забрал на государство. Теперь вы белорусский завод. Никакого банкротства, никакой волокиты. Прекрасное производство, надо работать», – отметил Лукашенко.

Заводчан волнует, как они будут работать в условиях экономического давления Запада. Предприятие ориентировано на экспорт в Европу.

«Возьмите тракторы, комбайны зерноуборочные. Из России немцы, американцы ушли, которые купили там заводы. А у нас открылся рынок. Министр промышленности докладывает: мы не успеваем для Ростсельмаша в России комплектующие, которые они просят нас, сделать на Гомсельмаше. Только те выйдут из кризиса окрепшими, кто будет бежать. Пойдем пешком – нас догонят и раздавят», – сказал Лукашенко.

В Беларуси белую жесть покупают два консервных завода. Сырье для производства поставляют российские компании. В соседнюю страну экспортируют более 70% всей продукции.

«Мы прекрасно видим, что оказались как никогда востребованы именно на острие произошедшего конфликта, из-за введенных Евросоюзом санкций. Спрос на нашу продукцию взлетел до небес. Спрос превышает наши возможности. В России необъятный рынок. А качество нашей продукции благодаря непрерывному процессу улучшается, растет семимильными шагами», – сказал президент.

По прогнозам, заработать на полную мощность завод сможет в 2024 году. За восстановление работы Миорского металлопрокатного президент пообещал присвоить звание героя Беларуси.

Сейчас на металлопрокатном заводе не хватает нескольких десятков специалистов. Президент посоветовал руководству завода обучить студентов старших курсов университетов.



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Частники не выполнили свои обязательства, и предприятие было изъято. По прогнозам, заработать на полную мощность завод сможет в 2024 году.
 
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