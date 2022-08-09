Вторая закрытая встреча AMDG Club пройдет в формате Golf!

Источник материала: ProBusiness





8 сентября в Минске пройдет ежегодная закрытая встреча , участниками которой станут крупнейшие рекламодатели Беларуси. Тема мероприятия 2022 года ― AMDG Golf Club.

AMDG Club ― это уникальное бизнес-сообщество Беларуси для обмена опытом, поддержки лидеров индустрии, предоставления особых условий партнерства и совместной деятельности главных игроков рынка.

Почему гольф?

Гольф дает возможность неформального общения и бизнес-коммуникации для людей равных культурных ценностей и позволяет устанавливать новые контакты в обстановке, ориентированной на отдых и спортивный азарт.





На выходе участники AMDG Club не только познакомятся с основами игры в гольф, узнают особенности хвата, правильной стойки перед ударом и механику взмаха, но и найдут решение прикладных бизнес-задач.

Дата: 8 сентября

Начало: 11.00

Место проведения: MINSK GOLF CLUB, 2 км от МКАД, ЖК "Зеленая Гавань

Зарегистрироваться и узнать больше о программе мероприятия вы можете здесь .

Подробности ― на products.amdg.by/golfclub.

Организатор мероприятия ― AMDG .

Партнер мероприятия ― Lerna Corp .

Про бизнес выступает информационным партнером мероприятия.