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Вторая закрытая встреча AMDG Club пройдет в формате Golf!
09.08.2022 16:31 — Разное | ProBusiness
Источник материала: ProBusiness
8 сентября в Минске пройдет ежегодная
AMDG Club ― это уникальное бизнес-сообщество Беларуси для обмена опытом, поддержки лидеров индустрии, предоставления особых условий партнерства и совместной деятельности главных игроков рынка.
Почему гольф?
Гольф дает возможность неформального общения и бизнес-коммуникации для людей равных культурных ценностей и позволяет устанавливать новые контакты в обстановке, ориентированной на отдых и спортивный азарт.
На выходе участники AMDG Club не только познакомятся с основами игры в гольф, узнают особенности хвата, правильной стойки перед ударом и механику взмаха, но и найдут решение прикладных бизнес-задач.
Дата: 8 сентября
Начало: 11.00
Место проведения:
Зарегистрироваться и узнать больше о программе мероприятия вы можете
Подробности ― на products.amdg.by/golfclub.
Организатор мероприятия ―
Партнер мероприятия ―
Про бизнес выступает информационным партнером мероприятия.
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8 сентябряв Минске пройдет ежегоднаязакрытая встреча, участниками которой станут крупнейшие рекламодатели Беларуси. Тема мероприятия 2022 года ― AMDG Golf Club.
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