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Вторая закрытая встреча AMDG Club пройдет в формате Golf!

09.08.2022 16:31 — Разное | ProBusiness  
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Источник материала: ProBusiness

Вторая закрытая встреча AMDG Club пройдет в формате Golf!

8 сентября в Минске пройдет ежегодная закрытая встреча, участниками которой станут крупнейшие рекламодатели Беларуси. Тема мероприятия 2022 года ― AMDG Golf Club. 

AMDG Club ― это уникальное бизнес-сообщество Беларуси для обмена опытом, поддержки лидеров индустрии, предоставления особых условий партнерства и совместной деятельности главных игроков рынка.

Почему гольф? 

Гольф дает возможность неформального общения и бизнес-коммуникации для людей равных культурных ценностей и позволяет устанавливать новые контакты в обстановке, ориентированной на отдых и спортивный азарт.

Вторая закрытая встреча AMDG Club пройдет в формате Golf!

На выходе участники AMDG Club не только познакомятся с основами игры в гольф, узнают особенности хвата, правильной стойки перед ударом и механику взмаха, но и найдут решение прикладных бизнес-задач.

Дата: 8 сентября

Начало: 11.00

Место проведения: MINSK GOLF CLUB, 2 км от МКАД, ЖК "Зеленая Гавань

Зарегистрироваться и узнать больше о программе мероприятия вы можете здесь.

Подробности  ― на products.amdg.by/golfclub.

Организатор мероприятия ― AMDG.

Партнер мероприятия ―  Lerna Corp.

Про бизнес выступает информационным партнером мероприятия.

 
Теги: Минск
 
 
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8 сентябряв Минске пройдет ежегоднаязакрытая встреча, участниками которой станут крупнейшие рекламодатели Беларуси. Тема мероприятия 2022 года ― AMDG Golf Club.
 
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