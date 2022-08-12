От тимбилдингов до презентаций брендов. Как Гольф-клуб стал топовой площадкой для бизнес-нетворкинга?

Источник материала: ProBusiness



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Гольф-клуб Минск работает с 2013 года и уже многим известен: кому-то как единственная в Минске площадка для игры в «настоящий» гольф, а кому-то как место, где можно насладиться живописными видами и встретить интересных людей. Ведь Гольф-клуб уже давно привлекает не только спортсменов и гольфистов-любителей. Здесь проходят тимбилдинги компаний, конференции и презентации брендов, бизнес-встречи и мастер-классы.

Поговорили с коммерческим директором Игорем Капустиным о том, как проходят бизнес-ивенты и развлекательные мероприятия на базе Гольф-клуба Минск.

Игорь Капустин

Коммерческий директор Гольф-клуба Минск

«Ключевая составляющая — wow-эффект»

— В Гольф-клубе сейчас проходит масса самых разных мероприятий. Например, наш Клуб «Про бизнес» проводил у вас свои встречи. А еще были различные презентации, пресс-конференции, бизнес-нетворкинги, мастер-классы… Гольф-клуб явно стал востребованной ивент-площадкой?

— С начала сезона мы провели более 20 мероприятий различного масштаба и формата.

Обычно сезон мероприятий на открытом воздухе начинается с мая, когда погода становится благоприятной, и длится до конца октября. В холодное время года мы предлагаем клиентам закрытую площадку.

Но в этом году, к сожалению, события в мире повлияли на спрос. В начале сезона было затишье, большинство клиентов отменяли или переносили мероприятия, особенно масштабные. Произошло и сокращение бюджетов на их организацию у крупных компаний, которые раньше часто с нами сотрудничали. Поэтому мы переориентировались на небольшие по продолжительности и количеству людей мероприятия. Они получались душевными, с очень теплой атмосферой, давали поддержку людям, которая была так нужна в этот период.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Однако сейчас рынок ожил и есть устойчивый спрос даже на организацию масштабных мероприятий. Люди соскучились по возможности провести время на свежем воздухе и очень живо интересуются Гольф-клубом. Площадка находится недалеко от Минска, но при этом достаточно укромная. Гостей как будто на время переносит из напряженной городской жизни в размеренную загородную. Это отличный способ переключиться. Можно завести новое хобби, пообщаться в неформальной обстановке с коллегами и близкими людьми, просто полюбоваться местными пейзажами.

— Как бы вы описали мероприятие в Гольф-клубе сегодня? Что особенно важно для ваших клиентов?

— Каждый организатор преследует одну единственную цель — чтобы заказчик был доволен и впечатлен. А мы создаем для этого все необходимые условия и стараемся каждый раз превзойти ожидания.

Клиенты по умолчанию ожидают первоклассный сервис и прозрачную коммуникацию. Сейчас, когда мы имеем дело с отложенным спросом, скорость реакции, гибкость в плане форматов также имеет особое значение.

Отдельная важная составляющая — wow-эффект. Люди устают от обычных форматов, активностей, есть запрос на что-то новое. На первый план выходит уникальность самой локации и предлагаемых активностей. И здесь нам есть, что предложить.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Комьюнити Гольф-клуба — кто это? Расскажите о портрете вашего клиента?

— Это, в первую очередь, люди, которым очень важна качественная перезагрузка, возможность отвлечься от работы. В этом плане гольф — идеальное решение. Это одновременно гармония с природой и спортивный азарт от игры. В нашем комьюнити — те, кто выбирает осознанный досуг. Это люди, которым важно проводить время развиваясь, вдохновлясь и заряжаясь интересом к жизни.

«Гольф — это про культуру, этикет и осознанность»

— Какие мероприятия в целом сегодня возможно провести на площадке Гольф-клуба?

— Масштаб площадки, ее инфраструктура позволяет предлагать клиенту различные форматы досуга. У нас могут проходить самые разнообразные мероприятия: от небольших мастер-классов, званых ужинов и пикников до конференций и тимбилдингов на 300+ человек.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

Архитектор наших полей Пол Томас разрабатывал проекты для гольф-полей в Англии, Китае, Испании и России. Большая часть площадей, разумеется, задействована непосредственно для игры в гольф. Но часть локации мы осознанно подготовили для мероприятий.

Планировка площадки позволяет клиентам организовать пространство под свои нужды. У нас гибкий подход, мы можем преобразовывать локацию, исходя из целей и задач клиентов. Например, у нас есть зона с шатром для фуршета или ужина, выделена полянка для пикника. Мы можем провести тур на гольф-каре, устроить фотосессию, даже разместить небольшую сцену для выступлений.

— Какие дополнительные услуги вы предлагаете клиентам?

— Мы предлагаем уникальные для Беларуси гольф-активности: проводим мастер-классы, устраиваем гольф-батлы, тимбилдинги в формате мини-турниров, корпоративные школы и полноценные гольф-турниры. Такие активности позволяют занять гостей на 1−6 часов. И это действительно создает wow-эффект. Некоторые настолько увлекаются, что потом посещают Гольф-клуб регулярно уже самостоятельно, берут уроки, начинают пробовать свои силы в любительских турнирах.

Занятия гольфом поистине универсальны. Они доступны для людей любого возраста и физической подготовки. Помимо эстетического наслаждения, игра дает здоровый спортивный интерес, азарт и объединяет самых разных людей.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— Чем особенно выделяется площадка Гольф-клуба? В чем ее преимущества перед другими вариантами?

— Корпоративные клиенты любят нас за уникальность места и ландшафтов, за качественный досуг для своих гостей, а также за возможность ни о чем не беспокоиться до и во время мероприятий.

А сами игроки отдают предпочтение гольф-клубу за особую атмосферу и возможность сконцентрироваться на самом важном. Ведь гольф — это про культуру, этикет и осознанность.



Фото: Павел Садовский, probusiness.io

— А почему мероприятия интересны для самого гольф-клуба? Закладывали ли вы изначально в бизнес-модель возможность проведения различных ивентов?

— Я бы сказал, что проведение мероприятий для нас — еще одна возможность познакомить белорусов с гольфом и заинтересовать их игрой. Конечно, ивент-площадка — это важная составляющая нашей работы. Но это направление нацелено не только на получение прибыли, но и на погружение белорусов в гольф.

Для того чтобы вовлечься очень важно увидеть все своими глазами, ощутить атмосферу полей, попробовать сделать удар. А потом человек влюбляется в процесс. Поэтому для нас и организаторов различных мероприятий на нашей площадке это взаимовыгодное сотрудничество: заказчик получает уникальное событие, а мы продолжает развивать культуру гольфа в стране.





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