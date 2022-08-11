|
Беларусь построит собственную портовую инфраструктуру в России
11.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Беларусь создаст собственную портовую инфраструктуру в России для экспорта белорусской продукции. Тему обсудили сегодня в Минске на совещании у президента Александра Лукашенко, передает «МИР 24».
Главе государства представили несколько вариантов. Утвержденный проект реализуют до конца года. Еще по нескольким локациям Лукашенко поручил провести дополнительный экономический анализ: уточнить стоимость вложений. За полгода Беларусь доставила в порты России около двух миллионов различных грузов.
В отношении транспортировки белорусских грузов через Прибалтийские порты действуют санкции. Также Литва забрала собственность белорусского предприятия в Клайпеде – 30% акций терминала сыпучих грузов.
Весной в Латвии и Литве из-за санкций были закрыты два белорусских санатория. В одном из них оздоровление проходили пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Александру Лукашенко представили несколько вариантов. Утвержденный проект реализуют до конца года.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)