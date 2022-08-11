Беларусь построит собственную портовую инфраструктуру в России

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Беларусь создаст собственную портовую инфраструктуру в России для экспорта белорусской продукции. Тему обсудили сегодня в Минске на совещании у президента Александра Лукашенко, передает «МИР 24».

Главе государства представили несколько вариантов. Утвержденный проект реализуют до конца года. Еще по нескольким локациям Лукашенко поручил провести дополнительный экономический анализ: уточнить стоимость вложений. За полгода Беларусь доставила в порты России около двух миллионов различных грузов.



«У нас нет времени ждать, пока построится та или иная инфраструктура в таком-то порту. Речь идет о северо-западном регионе Российской Федерации. Мы уже сегодня должны буквально на каждом свободном метре российских портов грузить свои товары. Правда, это уже начали делать. И Белорусская калийная компания, и другие грузоотправители. Надо ускоряться», – отметил Лукашенко.

В отношении транспортировки белорусских грузов через Прибалтийские порты действуют санкции. Также Литва забрала собственность белорусского предприятия в Клайпеде – 30% акций терминала сыпучих грузов.



«Мало того, что санкции незаконно ввели, так еще и забрали вашу собственность. Отбирать, отжимать собственность никому не позволено. Это же немалые деньги, поэтому меры должны быть приняты», – сказал Лукашенко.

Весной в Латвии и Литве из-за санкций были закрыты два белорусских санатория. В одном из них оздоровление проходили пострадавшие от аварии на Чернобыльской АЭС.