|
Белорусские сельхозпредприятия приступили к сбору рапса
12.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Белорусские сельхозпредприятия активно убирают рапс. Эта культура для страны – стратегическая. 90% рапсового масла отправляется на экспорт, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Стебель сухой – значит, рапс пора убирать. Время для этого определяет техника с датчиками. На своем комбайне Валерий Петушков работает с восьми утра до темноты. Культуру убирает только в солнечную погоду.
«Рост объема производства по соотношению к первому полугодию прошлого года составил 69%. Сейчас мы провели испытания и подтвердили высокое содержание витамина Е в рапсовом масле», – рассказала начальник производственной лаборатории Татьяна Куприянец.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Эта культура для страны – стратегическая. 90% рапсового масла отправляется на экспорт.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)