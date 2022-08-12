Белорусские сельхозпредприятия приступили к сбору рапса

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусские сельхозпредприятия активно убирают рапс. Эта культура для страны – стратегическая. 90% рапсового масла отправляется на экспорт, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Стебель сухой – значит, рапс пора убирать. Время для этого определяет техника с датчиками. На своем комбайне Валерий Петушков работает с восьми утра до темноты. Культуру убирает только в солнечную погоду.



«Как говорится, рапс тяжелее убирать. Медленнее ходишь, он очень легкий, его тяжело убирать», – рассказал тракторист-машинист Валерий Петушков.



Чтобы убрать все в срок , устроили среди комбайнеров состязание. Но промежуточные результаты специально не говорят. Сохраняют соревновательный дух. В этом хозяйстве посевы рапса увеличили вдвое. Культура – рентабельная и востребованная.



«В этом году планируется получить больше озимого рапса, порядка трех-пяти центнеров. Сложились хорошие погодные условия, сместился вегетационный период, растение остается дольше здоровым, зеленым. Это способствовало прибавке урожая в этом году», – рассказал заместитель директора хозяйства Андрей Елькевич.



Сразу с поля рапс попадает на завод. Семена проверяют в лаборатории, сушат, очищают от сорной примеси и кладут в огромные бочки на хранение. Из одной тонны получается 330 килограммов масла. Из-за полезных свойств его называют «северным оливковым».

«Рост объема производства по соотношению к первому полугодию прошлого года составил 69%. Сейчас мы провели испытания и подтвердили высокое содержание витамина Е в рапсовом масле», – рассказала начальник производственной лаборатории Татьяна Куприянец.



Белорусское рапсовое масло активно выбирают хозяйки в СНГ, Азии и странах ЕС. Но больше всех закупает Израиль. Это государство постепенно отказывается от подсолнечного масла.