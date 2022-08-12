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Лукашенко поручил наладить выпуск упаковки для молочных продуктов

12.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Импортозамещение в молочной отрасли Беларуси. Александр Лукашенко поручил до конца года наладить производство упаковки для этого вида товаров, передает «МИР 24».

Президент Беларуси на столичном заводе ознакомился с выпускаемой продукцией. Предприятия использовали импортный упаковочный материал. Сейчас с его поставками возникли проблемы. В результате «просел» внутренний рынок. Ассортимент в столичных магазинах немного сократился.

«Чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. А то будем опять руками разводить. Химическая промышленность у нас суперразвита. А мы не можем клеенку эту произвести. Две позиции – упаковка и запасные части к импортному оборудованию – до конца года должны быть проработаны. Я не должен слышать вообще ничего по поводу того, что упаковки не хватило или же запасных частей не хватило», – заявил Лукашенко.

Многие предприятия переориентировались на экспорт. Так, например, в России молоко в два раза дороже, из-за чего поставки цельномолочной продукции на отечественные прилавки уменьшились.

«Обеспечьте внутренний рынок, чтобы люди были накормлены наши. А тогда везите, куда хотите, где выше цена. Я же не против. Я же за то, чтобы вы получили больше прибыли. Но не за счет того, что Минск будет ходить и искать бутылку молока, которого у нас предостаточно в стране», – отметил президент.

В этом году в Беларуси переработали более четырех тысяч тонн молока.



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Теги: Минск
 
 
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Предприятия использовали импортный упаковочный материал. Сейчас с его поставками возникли проблемы.
 
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