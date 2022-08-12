Лукашенко поручил наладить выпуск упаковки для молочных продуктов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Импортозамещение в молочной отрасли Беларуси. Александр Лукашенко поручил до конца года наладить производство упаковки для этого вида товаров, передает «МИР 24».

Президент Беларуси на столичном заводе ознакомился с выпускаемой продукцией. Предприятия использовали импортный упаковочный материал. Сейчас с его поставками возникли проблемы. В результате «просел» внутренний рынок. Ассортимент в столичных магазинах немного сократился.

«Чтобы этот упаковочный материал был произведен в Беларуси. А то будем опять руками разводить. Химическая промышленность у нас суперразвита. А мы не можем клеенку эту произвести. Две позиции – упаковка и запасные части к импортному оборудованию – до конца года должны быть проработаны. Я не должен слышать вообще ничего по поводу того, что упаковки не хватило или же запасных частей не хватило», – заявил Лукашенко.

Многие предприятия переориентировались на экспорт. Так, например, в России молоко в два раза дороже, из-за чего поставки цельномолочной продукции на отечественные прилавки уменьшились.