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Помидорная битва: в Беларуси прошел масштабный овощной фестиваль

14.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В белорусском городе Ивье прошел традиционный праздник «Де-Томатейро». Самая яркая его часть – это овощной бой, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

Бросать помидорами здесь – признак хорошего тона. По полю разлетелись около 200 килограммов овощей. Правила простые – не бить в шею и голову. К поединку участники готовились долго. Креатив проявили даже в выборе костюмов.

«Защищает неплохо от побоищ, но от цвета плохо, наверное, не знаю, еще не смотрел. Все понравилось, довольно интересно, но силы были неравные: я маленький, а были мужчины посильнее и покрепче», – рассказал участник битвы томатов Максам Зенюк.

На празднике еды без гастрономических изысков никак. Подкрепиться можно было на каждом шагу. Куда ни посмотри – везде помидоры. Праздник буквально пропитан томатным ароматом. Продегустировать ивьевские деликатесы дают всем. Голодным с праздника точно не уйдешь. Канапе из помидоров, запеченные овощи, рагу и томатный сок. У каждой хозяйки – свои секреты, творческий подход и необычные блюда. Все это с пристрастием оценивало жюри.

«Хотелось бы победы и удивить жюри таким необычным блюдом – помидоры, фаршированные сыром, и немного колбаски. Если хорошо подумать, покопаться в интернете, посмотреть, что-то свое добавить, то все получится», – поделилась участница фестиваля Анна Пальчевская.

Хвастались на подворьях и редкими сортами помидоров. Например, томат-хурма или помидор-тигр.

Главный рекорд фестиваля – бутерброд длиной почти восемь метров. С каждым годом он только растет.

Праздник по традиции прошел на набережной Ивье. Город негласно считают столицей томатов Беларуси. Фестиваль организовали в шестой раз. Он приурочен к окончанию сбора урожая.



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По полю разлетелись около 200 килограммов овощей. Правила простые – не бить в шею и голову.
 
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