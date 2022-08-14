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Помидорная битва: в Беларуси прошел масштабный овощной фестиваль
14.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В белорусском городе Ивье прошел традиционный праздник «Де-Томатейро». Самая яркая его часть – это овощной бой, передает корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.
Бросать помидорами здесь – признак хорошего тона. По полю разлетелись около 200 килограммов овощей. Правила простые – не бить в шею и голову. К поединку участники готовились долго. Креатив проявили даже в выборе костюмов.
На празднике еды без гастрономических изысков никак. Подкрепиться можно было на каждом шагу. Куда ни посмотри – везде помидоры. Праздник буквально пропитан томатным ароматом. Продегустировать ивьевские деликатесы дают всем. Голодным с праздника точно не уйдешь. Канапе из помидоров, запеченные овощи, рагу и томатный сок. У каждой хозяйки – свои секреты, творческий подход и необычные блюда. Все это с пристрастием оценивало жюри.
Хвастались на подворьях и редкими сортами помидоров. Например, томат-хурма или помидор-тигр.
Главный рекорд фестиваля – бутерброд длиной почти восемь метров. С каждым годом он только растет.
Праздник по традиции прошел на набережной Ивье. Город негласно считают столицей томатов Беларуси. Фестиваль организовали в шестой раз. Он приурочен к окончанию сбора урожая.
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По полю разлетелись около 200 килограммов овощей. Правила простые – не бить в шею и голову.
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