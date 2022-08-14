Легкомоторный самолет разбился в Беларуси, два человека погибли

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под Слонимом в Беларуси разбился легкомоторный самолет. Погибли два человека – работники частной фирмы, которая занималась авиаперевозками. Оба погибших – мужчины. Одному – 61 год, другому – 54, передает «МИР 24».



На месте крушения работают следователи и эксперты. Причины катастрофы выясняются. По предварительным данным, в вечер трагедии пилоты проводили прогулочные полеты над Слонимом.