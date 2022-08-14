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Легкомоторный самолет разбился в Беларуси, два человека погибли
14.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Под Слонимом в Беларуси разбился легкомоторный самолет. Погибли два человека – работники частной фирмы, которая занималась авиаперевозками. Оба погибших – мужчины. Одному – 61 год, другому – 54, передает «МИР 24».
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На месте крушения работают следователи и эксперты. Причины катастрофы выясняются.
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