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Легкомоторный самолет разбился в Беларуси, два человека погибли

14.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Под Слонимом в Беларуси разбился легкомоторный самолет. Погибли два человека – работники частной фирмы, которая занималась авиаперевозками. Оба погибших – мужчины. Одному – 61 год, другому – 54, передает «МИР 24».

На месте крушения работают следователи и эксперты. Причины катастрофы выясняются. По предварительным данным, в вечер трагедии пилоты проводили прогулочные полеты над Слонимом.



 
 
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На месте крушения работают следователи и эксперты. Причины катастрофы выясняются.
 
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