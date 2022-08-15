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Туристы из России все чаще выбирают санатории в Беларуси
15.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Три дня в пути и все ради белорусского санатория. Василий Ханасюк приезжает из Мурманска уже в шестой раз. Капитан корабля страсть к морю сменил на озерную рыбалку.
«Здесь природа изумительная. 13-15 километров в сутки нахаживаю. В море у меня получается поменьше. У меня стоячая работа, я капитаном работаю. Спина немного ноет, поясница, животик, конечно, свое дает», – отметил Ханасюк.
В медкнижке шесть процедур. До обеда лечение, а после – свободное время. Чтобы не заскучать, едут в санаторий с друзьями.
«По здоровью намного легче стало. Немножко двигаемся: велосипеды, тренажерный зал. И мы плаваем еще, здесь прекрасное водохранилище», – сказала отдыхающая из Мурманска Ирина Куличкова.
На выбор в этом санатории больше 40 процедур, спрос на «Реабокс» – помогает привести тело в тонус, полезен для сердца, укрепляет иммунитет. Эффект омоложения на лицо.
Медицинский туризм набирает обороты, популярность белорусских санаториев среди иностранцев растет. Один день проживания, куда включено питание и лечение, обойдется в 65 белорусских, или полторы тысячи российских рублей.
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Один день проживания в санатории, куда включено питание и лечение, обойдется в 65 белорусских, или 1500 российских рублей.
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