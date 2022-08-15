Погода в СНГ: аномальный зной на западе Казахстана, запрет на посещение лесов в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Вода как парное молоко. Море на пляжах Баку прогрелось до 30 градусов. А воздух до плюс 41. О погоде в других странах Содружества узнали корреспонденты «МИР 24».

Казахстан

Не по правилам августа играет погода в Казахстане. В западных областях чересчур жарко. На градусниках до плюс 43. Уровень пожарной опасности чрезвычайный. Печет и на юге. И лишь на севере страны комфортные плюс 20.

Хорошая погода для рыбалки , но только не в районе озера Большое Чебачье, это Акмолинская область. Там летнюю идиллию подпортило цветение сине-зеленых водорослей. В это время года они выделяют углекислый газ, который поглощает кислород, что приводит к гибели рыбы – леща и окуня.

Беларусь

Неделя в Беларуси начинается с жары. До плюс 32 в республике. Дождей не хватает. Из-за опасности возникновения пожаров в 67 районах действует ограничение на посещение лесов. Нельзя приезжать на машине и разводить костры. Некоторые зеленые зоны и вовсе закрыты. Туда нельзя ходить даже за ягодами.

Кыргызстан

Жара не сдает позиций в Бишкеке. Солнце разгорячило атмосферу до плюс 35. В такую погоду не помешал бы дождь, но он слегка промочит только горные районы севера республики. Единственное спасение от зноя – поездка на озеро Иссык-Куль. На курорте начался бархатный сезон. Температура воздуха и воды комфортная.