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Более 400 иностранцев получили гражданство Беларуси

16.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Свыше 400 иностранцев получили гражданство Беларуси. Указ о предоставлении статуса подписал президент Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

Паспорт решили поменять выходцы из стран СНГ, Сирии, Ирана, Афганистана, Турции. Больше всего желающих с Украины – 341 человек. Для них в Беларуси предусмотрена ускоренная процедура получения гражданства.


«С августа прошлого года по результатам рассмотрения обращений белорусское гражданство получили уже 5657 человек. Из них указами президента приняты в гражданство Республики Беларусь 3030 человек, органами внутренних дел оформлены решения о предоставлении белорусского гражданства 2627 лицам», – рассказал первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Виталий Наумчик.

В МВД Беларуси отметили, что новые граждане законопослушные люди, работают и уже интернированы в общество.



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Паспорт решили поменять выходцы из стран СНГ, Сирии, Ирана, Афганистана, Турции.
 
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