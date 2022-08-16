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Более 400 иностранцев получили гражданство Беларуси
16.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Свыше 400 иностранцев получили
Паспорт решили поменять выходцы из стран СНГ, Сирии, Ирана, Афганистана, Турции. Больше всего желающих с Украины – 341 человек. Для них в Беларуси предусмотрена ускоренная процедура получения гражданства.
В МВД Беларуси отметили, что новые граждане законопослушные люди, работают и уже интернированы в общество.
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Паспорт решили поменять выходцы из стран СНГ, Сирии, Ирана, Афганистана, Турции.
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