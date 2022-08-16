Более 400 иностранцев получили гражданство Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Свыше 400 иностранцев получили гражданство Беларуси . Указ о предоставлении статуса подписал президент Александр Лукашенко, передает «МИР 24».

Паспорт решили поменять выходцы из стран СНГ, Сирии, Ирана, Афганистана, Турции. Больше всего желающих с Украины – 341 человек. Для них в Беларуси предусмотрена ускоренная процедура получения гражданства.





«С августа прошлого года по результатам рассмотрения обращений белорусское гражданство получили уже 5657 человек. Из них указами президента приняты в гражданство Республики Беларусь 3030 человек, органами внутренних дел оформлены решения о предоставлении белорусского гражданства 2627 лицам», – рассказал первый заместитель начальника Департамента по гражданству и миграции МВД Беларуси Виталий Наумчик.

В МВД Беларуси отметили, что новые граждане законопослушные люди, работают и уже интернированы в общество.