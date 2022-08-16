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Лукашенко оценил развитие семеноводства в Беларуси
16.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Александр Лукашенко посетил селекционно-семеноводческий центр при Академии наук Беларуси. Президент оценил урожайность экспериментальных полей и попробовал горчичное масло, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Одной озимой пшеницы здесь четыре сорта, еще несколько – люпина и гороха. Ученые уверяют: белок, который так нужен для производства корма, можно получать из этих растений. Ведь соя в Беларуси пока не прижилась.
От льна до африканского проса – в научно-практическом центре селекционируют тридцать восемь видов сельскохозяйственных растений. Отечественные сорта занимают более восьмидесяти процентов посевных площадей. Лукашенко показали гибриды подсолнечника: масло Беларусь импортирует. Президент предложил задействовать экспериментальные поля на своей малой родине.
«Надо понимать, что у нас уже Гомельская и Брестская области находятся в зоне, как Украина и Россия, которые возделывают этот подсолнечник. Это, во-первых, во-вторых, поживем увидим. Пробовать надо! А потом сделаем вывод», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Чтобы вывести сорт с нужными характеристиками, может понадобиться до пятнадцати лет. На каждой стадии – лабораторный контроль. Массово сеют только лучшее. В Беларуси создали банк генетических растений для селекции. Ученые называют его национальным достоянием: в нем девяносто тысяч образцов.
Показали президенту и продукцию, которую производят из выращенных культур: крупу, отруби, клетчатку. Этот хлеб испекли из пятидесяти граммов муки и воды.
Такой горчицы и масла из нее в продаже нет. Продукт пока не сертифицирован.
В России три миллиона гектаров занято белорусскими зерновыми и два миллиона – рапсом. А пшеница сорта «Капылянка» хранится на острове Шпицберген в планетарном хранилище с лучшими образцами генетических ресурсов.
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Чтобы вывести сорт с нужными характеристиками, может понадобиться до пятнадцати лет.
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