Лукашенко оценил развитие семеноводства в Беларуси

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Александр Лукашенко посетил селекционно-семеноводческий центр при Академии наук Беларуси. Президент оценил урожайность экспериментальных полей и попробовал горчичное масло, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Одной озимой пшеницы здесь четыре сорта, еще несколько – люпина и гороха. Ученые уверяют: белок, который так нужен для производства корма, можно получать из этих растений. Ведь соя в Беларуси пока не прижилась.

От льна до африканского проса – в научно-практическом центре селекционируют тридцать восемь видов сельскохозяйственных растений. Отечественные сорта занимают более восьмидесяти процентов посевных площадей. Лукашенко показали гибриды подсолнечника: масло Беларусь импортирует. Президент предложил задействовать экспериментальные поля на своей малой родине.

«Надо понимать, что у нас уже Гомельская и Брестская области находятся в зоне, как Украина и Россия, которые возделывают этот подсолнечник. Это, во-первых, во-вторых, поживем увидим. Пробовать надо! А потом сделаем вывод», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Чтобы вывести сорт с нужными характеристиками, может понадобиться до пятнадцати лет. На каждой стадии – лабораторный контроль. Массово сеют только лучшее. В Беларуси создали банк генетических растений для селекции. Ученые называют его национальным достоянием: в нем девяносто тысяч образцов.

«В мире этого нет. Это и моя гордость, что мы сохранили аграрную науку. Мы это и сохранили, и превзошли, это ценность. Это величайшая ценность! Вот это дороже золота! Люди должны понимать, что то, что они пришли и купили кусок хлеба в магазине, хлеб начинается с ученых, с этих делянок», – заявил белорусский лидер.

Показали президенту и продукцию, которую производят из выращенных культур: крупу, отруби, клетчатку. Этот хлеб испекли из пятидесяти граммов муки и воды.



«Для чего мы его выпекаем. Из пятидесяти грамм может быть и такая и вот такая булочка. Это мы определяем хлебопекарные качества», – объясняют ученые.

Такой горчицы и масла из нее в продаже нет. Продукт пока не сертифицирован.



«Льняным отдает, я сейчас приеду картошки поджарю. Можно картошку жарить?» – интересуется президент.

В России три миллиона гектаров занято белорусскими зерновыми и два миллиона – рапсом. А пшеница сорта «Капылянка» хранится на острове Шпицберген в планетарном хранилище с лучшими образцами генетических ресурсов.