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Госавтоинспекция Беларуси усилила контроль за велосипедистами

17.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Летний бум велосипедов привел к росту числа аварий и пострадавших в Беларуси, смертельные ДТП случаются регулярно. Сотрудники Госавтоинспекции вышли в рейды для поиска нарушителей, дежурят на пешеходных переходах и велодорожках. К ним присоединилась и корреспондент «МИР 24» Янина Василевская.

«Водитель насмерть сбил велосипедиста в Столинском районе», «Пьяный велосипедист попал под колеса машины в Ивацевичах», такие заголовки часто мелькают в новостной ленте. Только в Минске за неделю – четыре аварии с участием велосипедистов.

А это кадры ДТП в центре Бреста – пешеходный переход не поделили легковушка и велосипедист, который не спешился и превысил скорость.

Чтобы таких аварий стало меньше, Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Десятки инспекторов вышли в рейды.

«Помните на будущее, что при пересечении проезжей части дороги велосипедист должен обращать внимание на светофор», – напоминает инспектор велосипедисту.

Велосипедист Андрей Лыгало проехал на красный сигнал светофора. Хотя движение в этом месте временно перекрыто, правила остаются в силе.

«Здесь, как уже объяснил инспектору, действительно допустил такой промах, посмотрев на ремонтные работы, которые были рядом, но в следующий раз, я думаю, этого не повторится», – оправдывается велосипедист Андрей Лыгало.

Для велосипедистов в стране действуют четкие требования. На переходах без велодорожек – спешиваться, за рулем быть только трезвым, в темное время суток ездить с катафотами и фликерами.

«Что касается средств индивидуальной защиты, это все персонально, каждый человек сам решает, стоит ему использовать либо не стоит, но Госавтоинспекция все-таки рекомендует не пренебрегать данными средствами и использовать защиту», – сообщила инспектор отдела по агитации и пропаганде Госавтоинспекции Минска Виктория Супрун.

За нарушение правил – штрафы до 96 белорусских рублей, это около двух тысяч трехсот российских. По статистике, в половине аварий с велосипедистами виноваты они сами.

С осени в Беларуси вступят в силу новые правила дорожного движения. Коснутся они и велосипедистов. Им разрешат ездить только по специальным дорожкам со скоростью не больше 25 километров час. На переходах можно будет не спешиваться, но скорость придется сбросить.

В Минске активно развивают сеть велодорожек. Самая длинная из них – почти 30 километров. Маршрут проходит через парки, скверы и вблизи водохранилищ.



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Теги: Брест, Минск
 
 
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Сотрудники Госавтоинспекции вышли в рейды для поиска нарушителей, дежурят на пешеходных переходах и велодорожках.
 
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