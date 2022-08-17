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Госавтоинспекция Беларуси усилила контроль за велосипедистами
17.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Летний бум велосипедов привел к росту числа аварий и пострадавших в Беларуси, смертельные ДТП случаются регулярно. Сотрудники Госавтоинспекции
«Водитель насмерть сбил велосипедиста в Столинском районе», «Пьяный велосипедист попал под колеса машины в Ивацевичах»,
Чтобы таких аварий стало меньше, Госавтоинспекция усилила контроль на дорогах. Десятки инспекторов вышли в рейды.
Велосипедист Андрей Лыгало проехал на красный сигнал светофора. Хотя движение в этом месте временно перекрыто,
«Здесь, как уже объяснил инспектору, действительно допустил такой промах, посмотрев на ремонтные работы, которые были рядом, но в следующий раз, я думаю, этого не повторится», – оправдывается велосипедист Андрей Лыгало.
Для велосипедистов в стране действуют четкие требования. На переходах без велодорожек – спешиваться, за рулем быть только трезвым, в темное время суток ездить с катафотами и фликерами.
За нарушение правил – штрафы до 96 белорусских рублей, это около двух тысяч трехсот российских. По статистике, в половине аварий с велосипедистами виноваты они сами.
С осени в Беларуси вступят в силу новые правила дорожного движения. Коснутся они и велосипедистов. Им разрешат ездить только по специальным дорожкам со скоростью не больше 25 километров час. На переходах можно будет не спешиваться, но скорость придется сбросить.
В Минске активно развивают сеть велодорожек. Самая длинная из них – почти 30 километров. Маршрут проходит через парки, скверы и вблизи водохранилищ.
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Сотрудники Госавтоинспекции вышли в рейды для поиска нарушителей, дежурят на пешеходных переходах и велодорожках.
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