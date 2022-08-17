От таксиста до CEO IT компании

Источник материала: ProBusiness





Сейчас самые высокооплачиваемые специалисты не только в Беларуси, но и в мире — это айтишники. Все хотят попасть в сферу, где платят высокую стабильную заработную плату в долларах, а работа доставляет только удовольствие. Но не всем это удаётся.

В своем возрасте Эдвард Хомицкий уже является основателем аутсорсинговой IT-компании и одним из лучших IT-менторов в сфере программирования Беларуси. Эдвард делиться тем, как добиться успеха, пересилить страхи и основать IT-бизнес в Беларуси.

Эдвард Хомицкий:

знает всё об устройстве современного IT, востребованных направлениях и успешном трудоустройстве;

учит, как справиться с сомнением и страхами в IT;

руководит командой опытных разработчиков;

получает невероятный кайф от работы и вдохновляет других на изменение своей жизни.



Эдвард Хомицкий

Почему IT — направление века

Кроме IT, в Беларуси делать больше особо нечего. Средняя заработная плата по стране — менее 400 с лишним долларов. А в IT зарплата стремится к двум тысячам и не имеет потолка. И это не просто скучная работа, а возможность работать на глобальном рынке, общаться с умными людьми и развиваться каждый день.

Эдвард Хомицкий решил строить карьеру именно в IT и обучает этому своих учеников, потому что:

В IT сотни направлений — разработка, аналитика, тестирование, рекрутинг, дизайн, геймдев, информационная безопасность, искусственный интеллект… И на каждое из них всегда требуются специалисты. А ещё в IT огромное количество информации для освоения любой профессии и дружное комьюнити. Главное — захотеть! Эта сфера доступна и открыта абсолютно для всех. В IT достойная оплата труда. Здесь уважают знания, навыки и потраченное время. И даже если одна компания не оценит специалиста, то другая предложит выгодные условия — оплатит овертаймы, предложит плюшки в виде бесплатных развлечений, абонементов, страховок, sick days и многого другого.



В IT всё возможно

3. IT дарит свободу. Специалист не обязан сидеть в офисе от звонка до звонка. Можно работать удалённо или выбрать гибкий график. Более того, существуют сотни фриланс площадок, где можно самому выбирать комфортный объём работы и интересные проекты.

IT подарило Эдварду не просто возможность зарабатывать больше, чем 80% людей из других сфер, а ещё и возможность реализовать себя, каждый день общаться с крутыми людьми и осуществить свои мечты.



Благодарности Эдварду Хомицкому за его труд



Отдавая — получаешь

Самостоятельное построение карьеры в IT, развитие в качестве фрилансера, основание собственной IT-компании — благодаря всему этому Эдвард Хомицкий уже в 22 года может похвастаться таким опытом, которые многие люди не приобретают и за всю жизнь.

Эдвард знает всё о том:

как учиться эффективно и не терять мотивацию;

как успешно пройти собеседование, побороть страхи и показать себя;

как 100% попасть в IT — трудоустроиться в хорошую компанию или зарабатывать на фрилансе.

Самое ценное, что есть у любого человека — это знания, которыми надо делиться. Поэтому Эдвард решил начать преподавать. Благодаря огромному практическому опыту и полученным знаниям Эдвард Хомицкий разработал индивидуальную методику обучения, которую использует на своих курсах по программированию.

Он не просто учит теории, он помогает перевернуть мышление на 360 градусов. Чаще не знания, а именно вдохновение и мотивация помогает ученикам Эдварда Хомицкого устраиваться в IT-компании. Его студенты показывают невероятные результаты и начинают монетизировать свои знания уже на самом старте — спустя 2−3 недели с начала изучения программирования!

Студенты Эдварда Хомицкого получают деньги на фрилансе уже на второй неделе обучения

Эдвард Хомицкий самостоятельно попал в IT с нуля, поэтому точно знает, что ничего невозможного здесь нет. Он гарантирует 100%-ный результат и успех в IT для своих студентов. А всё потому, что сейчас:

Эдвард постоянно общается с опытными разработчиками и другими IT-специалистами;

мониторит рынок и изучает потребности работодателей в IT;

руководит собственной IT-компанией, поэтому из первых рук знает о всех трендах, возможностях и секретах.

Отзывы после лекций Эдварда Хомицкого

Если делать так, как говорят 95% людей, вряд ли получится добиться успеха

Эдвард Хомицкий все свои идеи изначально реализовывал сам, а потом подтягивал других людей, которые тоже верили в них. Но если бы он постоянно действовал только так, как 95% других людей, то вряд ли он смог добиться успеха уже в 22 года.

Ещё 20 лет назад можно было пойти в университет, стать хорошим инженером и всю жизнь использовать приобретённые знания. Сейчас так сделать не получится, ведь в IT объём требуемых знаний растет постоянно. Здесь без тренингов, курсов, конференций, самообразования никак не обойтись. Необходимо постоянно и активно перенимать опыт у людей из интересующей вас сферы. Только так происходит развитие.



Ученики Эдварда Хомицкого доказывают, что сейчас в IT всё возможно

Самое важное, чему научил опыт Эдварда Хомицкого, — никогда не сдаваться. Стараться, пробовать, даже если не всё получается. Негативный опыт — это тоже опыт.

Эдвард верит, что в Беларуси есть очень много сильных технических специалистов, которые ещё не знают о своих способностях или не верят в них. Наши ребята точно способны достойно конкурировать на мировом рынке, но многих останавливают страхи, неуверенность, незнание, как показать и развить свои таланты.

Правильная постановка целей и их достижение в IT

Большинство людей имеют мечту, но бояться её исполнить, потому что не знают, что им делать дальше. Тогда ведь мечта перестанет быть мечтой. И поэтому они предпочитают не делать ничего. Пока другие зарабатывают в IT и исполняют свои мечты.

Часто можно услышать вопрос: «Как правильно попасть в IT»? На что Эдвард отвечает «Но зачем туда попадать „правильно“? Попадите неправильно». Выучить язык программирования идеально можно не успеть и за всю жизнь. А вот если пройти 30% курса и взять заказ на фрилансе, то можно начать монетизировать свои знания и получать достойную оплату своих стараний сразу, а не через годы. Да, вы не знаете, что в этом заказе надо делать и как, но только в этом случае можно вырасти. Браться за что-то новое, изучать и развиваться.



Комментарии под мотивацией от Эдварда Хомицкого

С каждой новой выполненной целью нужно ставить новую цель чуть сложнее предыдущей. Если всегда делать то, что умеешь, — никакого нового результата не будет.



Результаты после тренинга IT START с Эдвардом Хомицким

Вы должны создавать для себя условия, в которых просто не получится НЕ сделать что-то и окружить себя теми людьми, которые помогают в достижении целей, а не останавливают Вас.

Путь до основателя собственной IT-компания

Эдвард Хомицкий не просто учит никогда не останавливаться на достигнутом, но и сам постоянно следует этому правилу. Он всегда стремился к чему-то большему, хотел создавать продукты, которые будут менять жизни людей.

Самое главное в IT — делать. Да, учиться, анализировать и думать тоже очень важно, но без действия всё остальное не имеет значения. Так появилась IT Digital Progress, аутсорсинговая компания Эдварда Хомицкого.

Команду IT Digital Progress объединяет одна мечта — улучшение жизни людей с помощью технологий и инноваций. Все проекты прямо или косвенно направлены именно на это.

Что значит аутсорсинговая IT-компания? Это противоположность продуктовой. В продуктовой компании обязательно есть свой продукт, который компания совершенствует, дополняет и на котором она зарабатывает. Например, Apple, Microsoft, Viber или Wargaming.





Аутсорсинговые компании, в том числе и компания Эдварда Хомицкого, — это подрядчики. Они работают по такой схеме:

берут заказ на биржах; выполняют ТЗ — делают сайт, приложение, бот для Telegram, парсер и т.д.; получают или фиксированную сдельную оплату, или оплату за час работы разработчика; нарабатывают базу постоянных клиентов; помогают бизнесам цифровизироваться и продвигаться в интернете.

IT Digital Progress уже успела зарекомендовать себя в качестве ответственного исполнителя и разработчика сверхмощного ПО. Компания Эдварда Хомицкого охватывает все направления в IT:

веб-разработка

тестирование

DevOps

мобильная разработка

дизайн

сайты

боты

парсеры и что угодно!

IT-бизнес Эдварда Хомицкого окупился менее, чем за год. Эдвард — живое доказательство того, что трудолюбие, мотивация и усердие позволят достичь успеха в современных технологиях любому. Именно за IT Эдвард видит будущее.