Бизнес в Беларуси - все? Мнение о том, что сегодня происходит в предпринимательской среде

Источник материала: ProBusiness



Фото: Владимир Чурносов. Использовано в качестве иллюстрации.

Давно я не ходил на свидания. Тем более на бизнес-свидания. Но ощущения были примерно такие же, как перед встречей с девушкой, которую знал до этого только по переписке: вот приду, а там — страшненькая. Ну то есть нытик, который будет говорить, что все плохо.



Владислав Кулецкий

Главный редактор портала «Про бизнес»

Так что шел я в Альфа-бизнес Хаб , где собрались предприниматели для участия в спид-дейтинге, с опасениями. Ждал, что мне будут жаловаться на кризис и трудности, трясти перед носом купленым билетом из Беларуси в один конец, а потом случайно отдавят ногу уже собранным чемоданом. Но, видимо, я недооценил белорусов.

Был только один предприниматель, который релоцировал свой бизнес. Еще в 2020-м — в Германию и США. Компания работала с очень крупными клиентами, поэтому после ухода некоторых брендов — осталась без основных доходов. А в Минске владелец бизнеса был просто по делам и решил зайти пообщаться.



Фото: Владимир Чурносов. Использовано в качестве иллюстрации.

У каждого из собеседников я пытался узнать только одно: какая сейчас у бизнеса главная проблема? Один из предпринимателей дал самый реальный ответ: проблема всегда одна — отсутствие четких бизнес-процессов, структуры. Руководители добиваются результатов и не знают, как их повторить. Компания растет, не зная почему, а потом так же быстро падает и закрывается, не успев осознать, что произошло. И кризисы тут ни при чем. Это все про желание построить бизнес, который будет работать годами, перейдет по наследству детям и переживет тебя самого. Много белорусских предпринимателей ставят перед собой такие цели? Это, мне кажется, мешает нам больше, чем что-либо другое.

А помогает удивительный оптимизм и некая «толстокожесть» в плане всяких потрясений: наш бизнес пережил уже столько кризисов, изменений законодательства и различных ограничений, что не готов сдаваться даже в очень тяжелой ситуации. Совладелица транспортной компании с улыбкой объяснила мне, что работать сейчас ей даже интересней, чем раньше. Без санкций и кризиса было скучно. Где-то тут пора вспомнить анекдот про белоруса, который сел на гвоздь и подумал, что «так i трэба». Но я считаю, что в этот раз проявилась именно полезная грань нашей «памяркоўнасці» — быстрая адаптация. Для выживания — незаменимое качество.



Фото: Владимир Чурносов. Использовано в качестве иллюстрации.

Первый шок у многих уже прошел, и начинается обычная жизнь. Это, наверное, самое важное. Кризис, проблемы, постоянные изменения стали для нас рутиной. А преодолеть рутину уже проще, чем что-то незнакомое и выбивающееся из общей картины. Ведь строят же люди дома рядом с вулканами, с океаном, который грозит в любой момент все смыть, или в местах, где постоянно происходят землетрясения. Мы тоже не знаем, когда и какая стихия налетит на нас в следующий раз, но, понимая все риски, делаем бизнес гибким.

У меня даже возникло ощущение, что все нытики уехали. Как и те, кто просто боится ответственности перед своими партнерами и сотрудниками: бросает здесь команды и проекты, «сливая» их или кое-как продавая по дешевке. Хотя в каждом случае, конечно, все индивидуально и очень сложно: у компаний, которые работали на внешние рынки и оказались отрезаными от них, другого варианта, кроме релокации, для продолжения работы не было. Да, кто-то пытается перестроиться, но это объективно не для всех возможно.



Фото: Владимир Чурносов. Использовано в качестве иллюстрации.

Но здесь остались молодые заряженные ребята, в том числе из регионов. У них вся жизнь впереди. Они не хотят, чтобы их будущее выглядело так уныло, как его рисуют те, кто успел скинуть короля с шахматной доски до объявления «шаха». Они хотят создавать новое, им интересно развиваться. Они не будут сидеть и ждать: просто займут места тех, кто ушел.

Не зря в христианстве уныние — грех. Даже более тяжкий, чем убийство или воровство.

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