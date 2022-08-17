Для собственников, топ-менеджеров и главных бухгалтеров — 2 полезных семинара для бизнеса в сентябре

Источник материала: ProBusiness



Елена Жугер. Фото: личный архив.

Налоговое законодательство и бухгалтерский учет для многих предпринимателей — что-то пугающее и непонятное. Традиционно, такие вопросы отдают на откуп главным бухгалтерам и стараются не вникать.

Действительно, нужно ли предпринимателям разбираться в налоговом законодательстве? Спойлер: не просто нужно, а необходимо. Ведь вся материальная ответственность за налоговые и бухгалтерские ошибки ложится на собственника бизнеса и директора. Готовы ли вы к такой ответственности?

Для собственников бизнеса, топ-менеджеров, юристов компаний и главных бухгалтеров, аудиторская организация «БелАудитАльянс» подготовила практические семинары на актуальные темы налогового законодательства. В сентябре компания проведет 2 семинара для малого и среднего бизнеса. Спикером выступит Елена Жугер, директор и учредитель аудиторской компании ООО «БелАудитАльянс».

О спикере: Елена Жугер

Аттестованный аудитор и налоговый консультант, эксперт по налоговым проверкам. Является создателем и лектором более чем 40 авторских семинаров для собственников бизнеса, директоров и работников финансовых служб.

Автор более 100 публикаций в специализированных изданиях (НЭГ, журнал «Юрист», журнал «Финансовый директор», журнал «ДЕЛО») и на бизнес-площадках PROBUSINESS, Слово Делу, Мегаполис, Юркаталог и др.

• Когда: 9 сентября 2022 года с 10:00 до 15:00.

• Где: Гостиница «Беларусь», ул. Сторожовская, 15.

• Стоимость участия: 350 бел. руб. (320 бел. руб. для клиентов «БелАудитАльянс»). Действует система скидок.

• Регистрация — по ссылке .

Трансфертное ценообразование позволяет участникам сделки минимизировать налоговую нагрузку за счет разницы в налоговых режимах. И если это выгодно обеим сторонам, все заинтересованы в такого рода сделках. Однако, чтобы проводить их легально, необходимо четко понимать, какие варианты допустимы и возможны в конкретном случае. Именно для этого, чтобы получить это понимание, и проводится семинар от «БелАудитАльянс».

Участники семинара смогут разобраться в тонкостях трансфертного ценообразования: как работать «по внутренним ценам», какие условия необходимо соблюсти для контроля за трансфертным ценообразованием, как грамотно оценивать риски.

Простым доступным языком, с практическими примерами.

В программе семинара:

1. Что такое «Трансфертное ценообразование»? Контролируемая сделка

2. Кто такие «взаимозависимые лица»

3. Какие сделки могут попасть под риски трансфертного ценообразования

4. Практика налоговых проверок по трансфертному ценообразованию

5. Как самостоятельно готовить документацию к налоговой проверке.

• Когда: 30 сентября 2022 года с 10:00 до 16:00.

• Где: IBB центр, просп. Газеты Правда, 11.

• Стоимость участия: 320 бел. руб. (290 бел. руб. для клиентов «БелАудитАльянс»). Действует система скидок.

• Регистрация — по ссылке .

В современном мире давно уже стерты грани между профессиями. Главный бухгалтер в современном бизнесе сочетает знания из разных профессиональных отраслей: и бухгалтер, и кадровик, и экономист, и делопроизводитель, и юрист. Зачастую для качественного решения того или иного вопроса необходимо владеть знаниями в комплексе. И чем больше прикладных знаний у бухгалтера, чем богаче его профессиональный опыт, тем выше ценится профессионализм специалиста.

Вы, наверное, не раз слышали от знакомых бухгалтеров историю «Юристы договор написали, а как его на „бухучет положить“ или налоги посчитать, — непонятно». Хотя с юридической стороны договор может быть безупречен.

И вопрос не в бухгалтерах, и не в юристах. Вопрос в том, что налоговое законодательство начинается не с проводок и деклараций, а с договора, с первоисточника. Наличие глубоких знаний в части налогового планирования на стадии заключения договора позволяет предвидеть риски и предотвращать потери. А нужны такие знания и главному бухгалтеру, и юристу, и собственнику бизнеса в том числе.

В программе семинара:

Особенности налогообложения договоров, в том числе, тонкости и детали, которые влияют на налоговую базу;

Условия договоров с позиции налоговых последствий;

Отличия сделок с взаимозависимыми и аффилированными лицами: какие моменты в договоре необходимо отследить и какими могут быть налоговые последствия для таких сделок;

Разбор распространенных ошибок: гражданско-правовые договора с физлицами, сделки с ИП и сделки по приобретению услуг у нерезидентов.

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