Клиника в Орше получила восемь автомобилей скорой помощи

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Клиника на севере Беларуси получила новую технику. Центру в Орше передали восемь специализированных машин скорой помощи , передает «МИР 24».

С июля он обслуживает сразу несколько районов Витебской области. Современные машины позволяют возить больных на дальние расстояния, они оснащены кондиционером и GPS-навигатором. В салоне есть все для оперативного оказания помощи – от кислородного ингалятора до аппарата искусственной вентиляции легких.



«Произошла централизация. Централизация управления вызовами с одного рабочего места для нескольких районов. Это улучшает оперативность и минимизирует разницу в качестве оказания медицинской помощи в городе и в отдаленных медпунктах района. В стране те 860 бригад скорой помощи в целом будут продолжать развиваться, как один из элементов мобильной медицины», – рассказал министр здравоохранения Республики Беларусь Дмитрий Пиневич.

Модернизация парка в регионе идет весьма активно. За год клиники получили почти 30 машин скорой помощи.