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Клиника в Орше получила восемь автомобилей скорой помощи
19.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Клиника на севере Беларуси получила новую технику. Центру в Орше передали восемь специализированных машин
С июля он обслуживает сразу несколько районов Витебской области. Современные машины позволяют возить больных на дальние расстояния, они оснащены кондиционером и GPS-навигатором. В салоне есть все для оперативного оказания помощи – от кислородного ингалятора до аппарата искусственной вентиляции легких.
Модернизация парка в регионе идет весьма активно. За год клиники получили почти 30 машин скорой помощи.
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Современные машины позволяют возить больных на дальние расстояния.
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