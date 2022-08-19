Лукашенко нашел способ привлечь специалистов на село

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На столах белорусов должно быть максимум отечественной продукции. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения передового аграрного предприятия в Гродненской области. Президент оценил местные ягоды, а также предложил способ привлекать специалистов в деревню, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.

Фруктовый сад в сорок гектаров. Выращивают интенсивные сорта яблок: на меньшей площади растет больше деревьев. Свои и ягоды: малина, смородина, голубика, клубника.

Поля возделывают с помощью современной импортной и отечественной техники. Но как бы хороши ни были сеялки, нужны люди. Александр Лукашенко предложил привлекать кадры в село жильем.

«У нас есть дерево. Почему крестьянам не продать по дешевке этот лес? И этот дом будет в десять раз дешевле! А дальше уже и человек будет шевелиться, и руководитель. Но эти дома, если мы льготируем таким образом, должны быть арендными», – отметил президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Сейчас сельское хозяйство имеет немало льгот. Но больше привилегий давать опасно, уверен президент. Это вызовет дисбаланс в экономике. Однако цены на электричество все же пересмотрят.

«Посмотрим. У нас избыток будет избыток электричества. Если мы сейчас бесплатно электричество отдадим населению, а переложим опять на производителей, особенно на село, это неправильно. Закончим строить АЭС четко определимся с ценой», – сказал белорусский лидер.



Главная тема – уборочная . К понедельнику урожай составит семь миллионов тонн зерна. В этом году Александр Лукашенко призвал больше внимания уделить озимому ячменю. Его рано убирают, а механизаторы обкатывают технику перед массовой жатвой.

«Вы смотрите, как удобней. Я просто преимущества называю. Не хочу, чтобы подумали, что я насаждаю эту культуру. Да, ячмень более нежная культура, не всегда получится. Но получится, если мы технологически правильно будем к этому подходить», – считает президент Беларуси.



Лукашенко потребовал заполнить хранилища белорусской продукцией. И подписать контракты с торговыми сетями на поставку своих овощей и фруктов. Президент констатировал: в стране сокращается площадь садов и урожайность, хотя на развитие выделяются немалые деньги.

«Да, в конце лета яблоко стоит немного, но зимой, еще лучше весной, совершенно другая цена. Надо уметь сохранить, и вы получите 150-200% рентабельности – никакие углеводороды сегодня рядом не стояли. Зимних сортов у нас достаточно, и жители Беларуси с удовольствием купят отечественное по разумной цене. А на поставках за рубеж мы можем хорошо заработать», – отметил Лукашенко.

Александр Лукашенко пообщался с местными жителями. Почти все они работают на предприятии. Президент поблагодарил их за труд и признался, что лучшей работы нигде не видел.