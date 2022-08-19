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Лукашенко нашел способ привлечь специалистов на село
19.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На столах белорусов должно быть максимум отечественной продукции. Об этом Александр Лукашенко заявил во время посещения передового аграрного предприятия в Гродненской области. Президент оценил местные ягоды, а также предложил способ привлекать специалистов в деревню, сообщает корреспондент «МИР 24» Инна Согалович.
Фруктовый сад в сорок гектаров. Выращивают интенсивные сорта яблок: на меньшей площади растет больше деревьев. Свои и ягоды: малина, смородина, голубика, клубника.
Поля возделывают с помощью современной импортной и отечественной техники. Но как бы хороши ни были сеялки, нужны люди. Александр Лукашенко предложил привлекать кадры в село жильем.
Сейчас сельское хозяйство имеет немало льгот. Но больше привилегий давать опасно, уверен президент. Это вызовет дисбаланс в экономике. Однако цены на электричество все же пересмотрят.
«Посмотрим. У нас избыток будет избыток электричества. Если мы сейчас бесплатно электричество отдадим населению, а переложим опять на производителей, особенно на село, это неправильно. Закончим строить АЭС четко определимся с ценой», – сказал белорусский лидер.
«Вы смотрите, как удобней. Я просто преимущества называю. Не хочу, чтобы подумали, что я насаждаю эту культуру. Да, ячмень более нежная культура, не всегда получится. Но получится, если мы технологически правильно будем к этому подходить», – считает президент Беларуси.
Александр Лукашенко пообщался с местными жителями. Почти все они работают на предприятии. Президент поблагодарил их за труд и признался, что лучшей работы нигде не видел.
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Об этом глава государства заявил во время посещения передового аграрного предприятия в Гродненской области.
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