Белорусский льнокомбинат начал производство котонизированной ткани

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Как из льна сделать хлопок? Ответ знают в Беларуси . Там производят котонизированное волокно, которое способно заместить дорогое импортное сырье. Корреспондент «МИР 24» Ангелина Казарцева отправилась на предприятие в город Оршу и узнала подробности.

Котонизированное волокно получается после дополнительной обработки и очищения льна. Он обретает лучшие свойства хлопка. Из такого материала выйдет теплый плед или очень мягкое покрывало. А если волокно отбелить, оно послужит и другим целям.

«Отбеленное волокно в дальнейшем может использоваться в медицинском направлении, из которого можно получать вату, гигиенические прокладки, подгузники, ушные палочки», – рассказала начальник отбельного цеха оршанского льнокомбината Елена Сидорович.

Ежегодно льнокомбинат производит около 3,5 миллиона изделий от постельного белья до одежды. Дизайнеры постоянно пополняют каталог модными новинками.

«Вся одежда разработана с учетом последних мировых трендов. И одежда изо льна позволяет человеку осуществить действительно сопричастность к нашей родной Беларуси. Потому что лен – это белорусский шелк. Это наше золото», – отметил заместитель генерального директора Оршанского льнокомбината Сергей Сидин.

Производство безотходное. Из костры – твердых частей стеблей льна – получат брикеты для розжига. А остатки короткого очеса снова разберут и сделают совершенно новую пряжу. Так выходят разные виды тканей: от технических и бельевых до узорчатых и костюмных. И цветовая палитра на любой вкус. Но самая популярная – льняная классика.

«Очень большой спрос на серо-белый ассортимент. Но, помимо этого, и гладкокрашеные ткани интересны, потому что все равно хочется более яркие цвета. Цветовая гамма огромная», – сказала заместитель начальника отдела разработки нового ассортимента Анна Исаенко.

Комбинат отгружает более 80% товаров на экспорт. Примерить одежду из белорусского льна можно в 43 странах Европы, Азии и Африки. Котонизированное волокно также широко используется в строительной и химической отрасли.