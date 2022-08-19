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Лукашенко: Белорусские предприятия должны переходить на отечественную технику
19.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Президент Беларуси
Там показали образцы техники отечественного производства в работе. Лукашенко поручил делать ставку на импортозамещение, а производителям агрегатов обслуживать их по гарантии три года. На год больше, чем сейчас. Решение о покупке импортной техники будет приниматься на высоком уровне в исключительных случаях.
«Уйти от импорта. Вплоть до того, чтобы на твоем или его уровне определять: разрешаю купить комбайн, разрешаю купить сеялку. Остальное – белорусское! В противном случае мы никогда не обеспечим загрузку своих предприятий», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.
Белорусской техникой Лукашенко пообещал обеспечить все нуждающиеся хозяйства. Но потребовал сохранять комбайны и тракторы в рабочем состоянии минимум пятнадцать лет.
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