Лукашенко: Белорусские предприятия должны переходить на отечественную технику

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Президент Беларуси Александр Лукашенко потребовал от сельхозпредприятий уходить от импорта. Глава государства посетил хозяйство «Журавлиное» в Брестской области, передает «МИР 24».

Там показали образцы техники отечественного производства в работе. Лукашенко поручил делать ставку на импортозамещение, а производителям агрегатов обслуживать их по гарантии три года. На год больше, чем сейчас. Решение о покупке импортной техники будет приниматься на высоком уровне в исключительных случаях.

«Уйти от импорта. Вплоть до того, чтобы на твоем или его уровне определять: разрешаю купить комбайн, разрешаю купить сеялку. Остальное – белорусское! В противном случае мы никогда не обеспечим загрузку своих предприятий», – сказал президент Республики Беларусь Александр Лукашенко.

Белорусской техникой Лукашенко пообещал обеспечить все нуждающиеся хозяйства. Но потребовал сохранять комбайны и тракторы в рабочем состоянии минимум пятнадцать лет.