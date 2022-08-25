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Погода в СНГ: летний зной в Беларуси и штормовое предупреждение в Казахстане
25.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Жара не сдает своих позиций в странах Содружества. Подробнее – в материале корреспондентов «МИР 24».
Беларусь
В Беларуси все еще жарко. На этой неделе погоду диктует летний зной. Сегодня ожидается плюс 34 и без осадков. «Желтый» уровень опасности установлен на большей части территории страны.
Казахстан
Пользуясь отличной погодой, туристы отправляются на природу и забывают о правилах поведения. Оставляют после себя горы пластика, коробок, пакетов и стеклянных бутылок. Среди мусора приходится пастись даже животным, обитающим в национальных парках. Свалки не редкость и на популярных маршрутах, говорят гиды. Убирать отходы в отдаленных районах практически некому.
В Кыргызстане лето уверенно держит свои позиции. Сегодня в столице днем жарче, чем накануне – плюс 30. Осадки синоптики не обещают.
Армения
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«Желтый» уровень погодной опасности установлен на большей части территории Беларуси.
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