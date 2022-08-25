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Погода в СНГ: летний зной в Беларуси и штормовое предупреждение в Казахстане

25.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Жара не сдает своих позиций в странах Содружества. Подробнее – в материале корреспондентов «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси все еще жарко. На этой неделе погоду диктует летний зной. Сегодня ожидается плюс 34 и без осадков. «Желтый» уровень опасности установлен на большей части территории страны.

В такой обстановке Гослесохрана перешла на круглосуточный режим несения службы. Готовы оперативно реагировать на любые возгорания. С каждым днем все больше лесов попадают под запреты и ограничения. Посещать зеленые насаждения нельзя уже в 94% районов страны.

Казахстан

От жары до заморозков. Август в Казахстане не перестает удивлять. Почти по всей стране объявили штормовое предупреждение. На севере по ночам температура опускается до минус двух. На западе и юге республики припекает, там плюс 35.

Пользуясь отличной погодой, туристы отправляются на природу и забывают о правилах поведения. Оставляют после себя горы пластика, коробок, пакетов и стеклянных бутылок. Среди мусора приходится пастись даже животным, обитающим в национальных парках. Свалки не редкость и на популярных маршрутах, говорят гиды. Убирать отходы в отдаленных районах практически некому.

Кыргызстан

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В Кыргызстане лето уверенно держит свои позиции. Сегодня в столице днем жарче, чем накануне – плюс 30. Осадки синоптики не обещают.

Это идеальная погода для созревания овощей и фруктов. В Чуйской области нектарины уже сочные, сейчас они набирают сладость на солнце. Фермеры надеются, если прогноз не поменяется, то урожай будут собирать уже в сентябре.

Армения

В Армении летний зной сменился прохладой. Сегодня в столице плюс 35. В республике в самом разгаре сбор меда. Местные пасечники располагают улья подальше от трасс и следят, чтобы цветы, которые опыляют пчелы, никто не обрабатывал химикатами. Пчелы собирают экологически чистый нектар с чабреца на склонах гор, с липы и акации, а также лесной малины и ежевики. Урожай в этом году отличный. С одного улья собирают по шесть килограммов меда.



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«Желтый» уровень погодной опасности установлен на большей части территории Беларуси.
 
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