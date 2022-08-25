Застройщик «А-100 Девелопмент» рассказал о будущем жилого комплекса «Зеленая гавань» и проанонсировал новые планировки квартир

Источник материала: ProBusiness





Несмотря на колебания рынка жилой недвижимости, вызванные многочисленными внешними факторами, компания «А-100 Девелопмент» придерживается планов по строительству жилого комплекса «Зеленая гавань», расположенного вблизи гольф-полей в 3,5 км от Минска. Также уже осенью будут представлены новые планировки квартир, разработанные совместно со специалистами завода «Современные бетонные конструкции».

Строительство «Зеленой гавани» планируется завершить в 2035 году. К этому времени в жилом комплексе будет построено порядка 280 домов, скомпонованных в 18 кварталов на территории площадью 220 Га. Общее количество жителей «Зеленой гавани» составит 16 000 человек. Параллельно со строительством и по мере заселения жилого комплекса будет создана вся необходимая социальная и коммерческая инфраструктура: появится детский сад, школа, торговый центр, фитнес-центр, студии красоты, кафе, рестораны, пекарни, центральная площадь, зоны для спорта, детские площадки, дорожки для бега и скандинавской ходьбы и многое другое.















По словам руководителя и акционера группы компаний «А-100 Девелопмент» Светланы Шевлик, сейчас «Зеленая гавань» входит в свой новый этап развития — «город на природе». В жилом комплексе начали возведение домов с квартирами, этажность которых варьируется от 4 до 7 этажей.

Сейчас в «Зеленой гавани» построено 50 частных коттеджей, а также блокированные дома с двухэтажными квартирами — лайнхаусы, таунхаусы, урбанхаусы. На текущий момент построено 25% жилого комплекса. К 2035 году он увеличится в 4 раза.

— В «Зеленой гавани» мы не просто строим дома — мы создаем новую реальность и образ жизни, которого раньше в Беларуси не существовало. Суть его в том, что это жизнь на природе, но как в городе. Человеку не придется жертвовать комфортом ради того, чтобы жить в окружении природы: при строительстве мы максимально сохраняем взрослые деревья, дополняя их стильной архитектурой и всей необходимой инфраструктурой. Вместе с тем, мы ведем большую работу с будущими жителями, чтобы объяснить им прелести и преимущества жизни в городе на природе. Несмотря на то, что мы действительно строим город, мы бережно сохраняем тишину и спокойствие, которые изначально заложены в концепцию и философию «Зеленой гавани». Благодаря тому, что территория жилого комплекса составляет 220 Га, мы обеспечим каждому человеку возможность сохранять приватность и избегать городского шума. Потому что мы хотим, чтобы люди, которые живут и будут жить здесь, воспринимали свой дом как подзарядку и место тишины. Я убеждена, что в перспективе 2−3 лет именно «Зеленая гавань» будет одним из самых привлекательных и комфортных мест для жизни в Беларуси, — отметила Светлана Шевлик.





Основной тип жилья, который будет строиться в ближайшие годы, — это ситихаусы, или дома разной этажности с квартирами. По этому поводу застройщик «А-100 Девелопмент» разработал совместно с собственным инновационным заводом «СБК» более 15 новых планировок квартир евроформата, которые будут презентованы уже осенью 2022 года. Особенность этих планировочных решений в том, что они учитывают актуальные потребности людей, современный образ и сценарий жизни — в каждой квартире имеется общее пространство, которое объединяет кухню, гостиную и зону отдыха, а также отдельные комнаты — спальни и детские. В большинстве планировок также предусмотрены гардеробные. В новых планировках фокус смещен на то, чтобы максимально эффективно использовать каждый квадратный метр площади. Именно такие квартиры сейчас пользуются высоким спросом и популярностью в странах Европы.

— Мы стремимся не просто соответствовать духу времени, но и опережать его, поскольку те сценарии жизни, которые мы закладываем в «Зеленой гавани» сегодня, будут сопровождать наших жителей в ближайшие 10−15 лет. Мы видим, что современный человек устал от шума, от нестабильности и непредсказуемости. Он хочет спокойствия и городского комфорта одновременно. И мы создаем «Зеленую гавань» таким образом, чтобы отвечать на эти запросы, — добавила Светлана Шевлик.

С начала строительства — с 2018 года — «Зеленая гавань» была закрыта для свободного посещения. Попасть в нее могли только жители комплекса или клиенты отдела продаж. В конце августа застройщик в качестве эксперимента открывает жилой комплекс для всех, кто хочет увидеть его своими глазами. Посетить «Зеленую гавань» можно до 1 октября включительно в любой день до 20.00. При въезде на территорию комплекса достаточно сообщить службе безопасности о цели визита.