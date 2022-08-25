В обновленном павильоне «Беларусь» открылся магазин одежды с фразами Лукашенко

«Самое главное для нас, славян, сохранить не первое впечатление, а сохранить этот уровень коллекции. Постоянно обновлять, постоянно радовать москвичей товарами радовать как легкой промышленности, так, собственно говоря, и пищевой», – заявил первый заместитель премьер-министра Республики Беларусь Николай Снопков.

До модернизации многие отмечали все магазины стояли друг от друга особняком. Теперь соблюдено единство ансамбля.

«Была выстроена концепция единого бренда. Когда человек заходит и, проходясь по периметру, может всю номенклатуру белорусских товаров в первую очередь для людей, которых это создано ощутить», – сказал чрезвычайный и полномочный посол республики Беларусь в Российской Федерации Дмитрий Крутой.

Татьяна Лугина носит исключительно белорусскую одежду. И дело не в том, что должность обязывает. Она уверена, что белорусское производство – это идеальный баланс цены и качества.

«Надо уметь сочетать в гардеробе к базовым вещам какую-то новинку, но по разумной цене. А вот это очень умело, на мой взгляд, может предложить «Беллегпром» – белорусская легкая промышленность», – отметила председатель концерна «Беллегпром» Татьяна Лугина.

Яркие образы уходящего лета – строгая школьная форма, осенняя коллекция. Дефиле белорусской одежды приглянулось бы любому моднику. Наибольшего внимания удостоился выдержанный практически в монохроме мерч с цитатами белорусского президента – слова от самого сердца, ушедшие в народ. Именно так родилась идея создания мерча от президента Александра Григорьевича Лукашенко . Это не только стильная, но и качественная одежда. На некоторых поло вышита подпись президента Беларуси.

Футболки, худи, свитшоты, кепки и даже подушки – все это разнообразие успели оценить и полюбить белорусы. В двух магазинах Минска – ажиотаж. Производители уверены, москвичам ассортимент тоже понравится.

«Фраза «раздевайся и работай» она, действительно, закралась к нам в сердца, потому что надо работать и выполнять все свои трудовые обязанности», – сказала начальник продаж магазина «Первый» Наталья Якимович.

Павильон «Беларусь» всегда был наиболее популярным у посетителей ВДНХ. До пандемии он входил первую пятерку самых посещаемых. После реконструкции сотрудники уверены, что не только сохранят былые позиции, но и привлекут еще больше гостей.