Телефонное мошенничество: как обманывают белорусов

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Десятки пострадавших ежедневно. В Беларуси активизировались телефонные мошенники. Схемы старые: якобы за спасение близкого родственника пенсионеры отдают аферистам десятки тысяч долларов. Причем милиционеры постоянно предупреждают людей через СМС и рекламу: будьте бдительны, не верьте преступникам. С подробностями – корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.

Пенсионер отдал злоумышленникам пять тысяч евро и полторы тысячи долларов. Сумму в разы больше – 15 тысяч – просили у женщины. Телефонные бандиты всегда выставляют максимальную планку. Потом соглашаются и на меньшие деньги.

«Сказали, что внучка попала в аварию, в тяжелом состоянии. Но самое главное – внести сумму тому человеку, с которым пострадала внучка, чтобы не возбуждать уголовное дело по факту аварии», – рассказал пострадавший.

«Позвонил незнакомый человек, представился следователем, фамилию я не запомнила. Он мне сказал, что мой сын попал в ДТП и сбил человека и нужна платная операция», – поделилась еще одна пострадавшая.

За полгода более 400 пострадавших. Злоумышленники звонят на городские номера днем. В это время дома находятся, как правило, пенсионеры. Времени на уговоры не жалеют. Одну из пострадавших убеждали пять часов.



«Одна из сложностей в раскрытии данного вида преступлений заключается в том, что организаторы преступлений находятся за пределом Республики Беларусь. Задерживаются только курьеры, которые занимаются сбором денег и пересылкой денег. Деньги, как правило, переводятся на электронные кошельки либо через криптовалюту. Затем покидают пределы страны», – рассказал заместитель начальника управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шолох.



Курьеров организаторы ищут среди местных жителей через объявления. Предлагают непыльную работу и не скрывают, что те участвуют в преступной схеме. Почти 90 курьеров уже взяли с поличным.



«Перед исполнением заказа они сбрасывают свои паспортные данные и записывают видео, на котором сообщают своим работодателям, что они готовы совершать мошенничество. Были случаи, когда так называемые работодатели сообщали данные своих курьеров в органы внутренних дел для того, чтобы не выплачивать им вознаграждение. Также в случае, когда курьер не переводил денежные средства, его данные сообщались в органы внутренних дел», – отметил заместитель начальника управления уголовного розыска криминальной милиции ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Шолох.

Рассылка СМС-сообщений, предупреждение на квитанциях, оповещение в городском транспорте. Профилактика дала свой результат, говорят в МВД. Все больше людей, сталкиваясь с телефонными мошенниками, спешат с заявлениями в милицию.



«С три короба наврешь и делай с ним, что хошь» – известная фраза сказочной мошенницы лисы Алисы и ее пособника кота Базилио актуальна как никогда. Не только пенсионеры, но молодые и уверенные пользователи персонального компьютера попадаются на удочку бандитов. Фишинг – интернет-мошенничество, целью которого является получение доступа к персональным данным.

На сайте знакомств или в соцсетях завязывается переписка. Назначается встреча, к примеру, в театре. Мошенники сбрасывают фальшивую ссылку на билеты. После оплаты с карты списывают все деньги.



«Люди писали в техподдержку, где там моментально отвечали, что это технический сбой, что все вернется, просили предоставить реквизиты другой карты, и с той карты деньги тоже похищали», – отметил заместитель начальника управления по противодействию киберпреступности ГУВД Мингорисполкома Дмитрий Стасюлевич.

Способов мошенничества становится все больше. В прошлом году белорусским следователям совместно с коллегами из других стран удалось задержать международную группу. По одному уголовному делу тогда проходило около тысячи потерпевших.



Через ссылку на подставной сайт злоумышленники могут предложить оплатить покупку, внести предоплату, либо заказать доставку. Вводить персональные данные на сомнительных страницах категорически запрещено, предупреждают в МВД.