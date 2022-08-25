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Телефонное мошенничество: как обманывают белорусов
25.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Десятки пострадавших ежедневно. В Беларуси активизировались телефонные мошенники. Схемы старые: якобы за спасение близкого родственника пенсионеры отдают аферистам десятки тысяч долларов. Причем милиционеры постоянно предупреждают людей через СМС и рекламу: будьте бдительны, не верьте преступникам. С подробностями – корреспондент «МИР 24» Ольга Забелич.
Пенсионер отдал злоумышленникам пять тысяч евро и полторы тысячи долларов. Сумму в разы больше – 15 тысяч – просили у женщины. Телефонные бандиты всегда выставляют максимальную планку. Потом соглашаются и на меньшие деньги.
«Сказали, что внучка попала в аварию, в тяжелом состоянии. Но самое главное – внести сумму тому человеку, с которым пострадала внучка, чтобы не возбуждать уголовное дело по факту аварии», – рассказал пострадавший.
«Позвонил незнакомый человек, представился следователем, фамилию я не запомнила. Он мне сказал, что мой сын попал в ДТП и сбил человека и нужна платная операция», – поделилась еще одна пострадавшая.
За полгода более 400 пострадавших. Злоумышленники звонят на городские номера днем. В это время дома находятся, как правило, пенсионеры. Времени на уговоры не жалеют. Одну из пострадавших убеждали пять часов.
Рассылка СМС-сообщений, предупреждение на квитанциях, оповещение в городском транспорте. Профилактика дала свой результат, говорят в МВД. Все больше людей, сталкиваясь с телефонными мошенниками, спешат с заявлениями в милицию.
На сайте знакомств или в соцсетях завязывается переписка. Назначается встреча, к примеру, в театре. Мошенники сбрасывают фальшивую ссылку на билеты. После оплаты с карты списывают все деньги.
Способов мошенничества становится все больше. В прошлом году белорусским следователям совместно с коллегами из других стран удалось задержать международную группу. По одному уголовному делу тогда проходило около тысячи потерпевших.
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За полгода более 400 пострадавших. Злоумышленники звонят на городские номера днем. В это время дома находятся, как правило, пенсионеры.
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