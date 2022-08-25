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Первые сессионные торги сахаром прошли на Белорусской товарной бирже
25.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
На Белорусской товарной бирже прошли первые сессионные торги сахаром. В них участвовали компании из Казахстана, Узбекистана и Китая. Как результат, успешная сделка – на 136 тонн сахара, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.
Первую партию намерено сделали небольшой. Механизм продаж сладкого товара надо отработать, ведь теперь такие сделки станут регулярными. Каждый вторник и четверг сахар будут выставлять на торги белорусские заводы. Пока распродают остатки, а осенью с новым урожаем объемы увеличатся.
Внимание планируют сконцентрировать на рынке стран ЕАЭС. Это наиболее знакомое и перспективное направление продаж для Беларуси. Вдобавок, в некоторых странах были небольшие проблемы с сахаром. Теперь этот товар они смогут закупать на белорусской бирже.
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В них участвовали компании из Казахстана, Узбекистана и Китая.
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