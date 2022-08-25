Первые сессионные торги сахаром прошли на Белорусской товарной бирже

Источник материала: Mir24.TV Belarus

На Белорусской товарной бирже прошли первые сессионные торги сахаром. В них участвовали компании из Казахстана, Узбекистана и Китая. Как результат, успешная сделка – на 136 тонн сахара, передает корреспондент телеканала «МИР 24» Елизавета Проявенко.

Первую партию намерено сделали небольшой. Механизм продаж сладкого товара надо отработать, ведь теперь такие сделки станут регулярными. Каждый вторник и четверг сахар будут выставлять на торги белорусские заводы. Пока распродают остатки, а осенью с новым урожаем объемы увеличатся.

«Биржевой механизм обеспечивает, во-первых, прозрачное ценообразование. Во-вторых, – единый канал продаж для всех наших четырех производителей. И эффективность торгов гораздо выше, чем при работе по прямым контрактам. Потому что на бирже концентрируются покупатели товаров и, соответственно, в ходе торгов растет цена», – сказал начальник отдела по связям с общественностью Белорусской универсальной товарной биржи Роман Янив.

Внимание планируют сконцентрировать на рынке стран ЕАЭС. Это наиболее знакомое и перспективное направление продаж для Беларуси. Вдобавок, в некоторых странах были небольшие проблемы с сахаром. Теперь этот товар они смогут закупать на белорусской бирже.