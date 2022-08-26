Погода в СНГ: дожди на Иссык-Куле, температурные контрасты на Севане

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Сильный северный и северо-западный ветер, который ожидается в Москве на следующей неделе, поспособствует исчезновению смога от лесных пожаров, обещают синоптики. О погоде в странах Содружества – корреспонденты телеканала «МИР 24».

Беларусь

Жара продолжает испытывать белорусов. Сегодня столбики термометров вновь поднимутся до отметки в 33 градуса. Осадков в столице не ожидается. Лишь на северо-западе республики местами пройдут кратковременные дожди. В Беларуси началась уборка крупяных культур. В этом году посевы гречихи увеличили, выше стала и урожайность – плюс четыре центнера с каждого гектара. Завершается сбор зерновых. Погода, хоть и знойная, помогает аграриям держать темпы, они уже намолотили больше семи миллионов тонн зерна.

Кыргызстан

В Кыргызстане сегодня чуть менее знойно. Днем воздух прогреется до плюс 29 градусов. Будет пасмурно, ожидаются кратковременные дожди. Похолодало и на Иссык-Куле. Второй день там идут дожди. Но для спортсменов из Казахстана это не помеха, они устроили тренировочную регату на надувных катамаранах. У себя на родине освоили все водоемы, теперь тренируются в Кыргызстане. Спортсмены планируют на катамаранах проплыть вдоль берегов озера.

Армения

В пятницу в Ереване плюс 36 градусов. В ближайшие дни температура воздуха повысится на пять градусов по всей территории Армении. От жары жители столицы спасаются на озере Севан, там сейчас плюс 30, однако вечером из-за резко-континентального климата температура падает на 10-15 градусов. Тем, кто намерен провести выходные на природе, придется запастись теплыми вещами.