Лукашенко поручил решить проблему платежей в условиях санкций

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Зарубежные партнеры не могут рассчитаться с белорусскими предприятиям за товары. Из-за санкций платежи затягиваются или вовсе не проходят. Александр Лукашенко поручил решить этот вопрос в ближайшую неделю, передает «МИР 24».

С такой проблемой, в частности, столкнулся Минский механический завод имени Вавилова. Это управляющая компания холдинга по производству товаров – от бытовой техники до оптики. На предприятии работают над несколькими импортозамещающими проектами. Для нужд белорусского и российского автопрома создают тормозные приводы. 65% продукции уходит на экспорт. Выручка от продаж за рубеж – теперь зона ответственности правительства.

«Мы находимся на предприятии, которое всю жизнь под санкциями. Это мировой уровень. Проблема даже не в поставках. Проблема небольшая есть с переводом денег. Бандиты. Понимаете, товар взяли. Они готовы заплатить, но некоторые банки блокируют переводы и оплату. Решим и эту проблему. Нельзя отмахнуться от санкций и сказать: «Знаете, ничего не произошло». У нас такая экономика, что все, что мы производим, все нужно. В чемоданах деньги будем возить, контролировать, но оплату будем производить», – заявил президент Беларуси.

Александр Лукашенко также оценил инновационные разработки для медицины и автомобильной промышленности и призвал сотрудников работать ответственно, чтобы превзойти мировой уровень. Коллектив подарил президенту шахматы ручной работы из оптического стекла.