|
Лукашенко и Мирзиеев обсудили по телефону предстоящий саммит ШОС
31.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Актуальные темы и международную повестку обсудили по телефону Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев, передает «МИР 24».
Главной темой разговора стал предстоящий
Ранее Александр Лукашенко обсудил саммит ШОС с российским коллегой Владимиром Путиным.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Лидеры двух стран обсудили и развитие белорусско-узбекских интеграционных структур.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)