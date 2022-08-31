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Лукашенко и Мирзиеев обсудили по телефону предстоящий саммит ШОС

31.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Актуальные темы и международную повестку обсудили по телефону Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев, передает «МИР 24».

Главной темой разговора стал предстоящий саммит ШОС, он пройдет 15-16 сентября в Узбекистане. Лидеры двух стран обсудили и развитие белорусско-узбекских интеграционных структур.

Ранее Александр Лукашенко обсудил саммит ШОС с российским коллегой Владимиром Путиным.



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Лидеры двух стран обсудили и развитие белорусско-узбекских интеграционных структур.
 
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