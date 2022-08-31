Лукашенко и Мирзиеев обсудили по телефону предстоящий саммит ШОС

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Актуальные темы и международную повестку обсудили по телефону Александр Лукашенко и Шавкат Мирзиеев, передает «МИР 24».

Главной темой разговора стал предстоящий саммит ШОС , он пройдет 15-16 сентября в Узбекистане. Лидеры двух стран обсудили и развитие белорусско-узбекских интеграционных структур.

Ранее Александр Лукашенко обсудил саммит ШОС с российским коллегой Владимиром Путиным.