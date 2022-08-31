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Жертв немецкой оккупации в годы войны перезахоронили под Минском

31.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Останки более тысячи расстрелянных в Беларуси в годы Великой Отечественной войны перезахоронили под Минском. Панихиду по погибшим совершили представители трех религиозных конфессий. Установили памятный камень, возложили цветы, сообщает «МИР 24».

Мероприятие прошло в рамках расследования о геноциде белорусского народа в годы войны. Уже год этим занимается генпрокуратура. За это время специалисты провели осмотр 400 ранее неизвестных мест массового уничтожения мирных граждан и советских военнопленных. В 19 стран мира Беларусь направила поручение об оказании правовой помощи.

«Те страны, где фактически профашистские должностные лица находятся у власти, нам отказали. Сказали, что это не в их интересах. Литва, Латвия, Польша и другие государства. Страны, которые понимают, осознают опасность фашизма, активно сотрудничают с нами. В первую очередь это Россия, страны Латинской Америки. Идет активная переписка, связанная с установлением не только местонахождения, но и с решением юридических вопросов об ответственности еще живых эсэсовцев, в первую очередь латышского батальона СС», – рассказал генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.

По словам генпрокурора, Германия тоже откликнулась на просьбу Беларуси. Правда, это не государственные фонды и учреждения, а университеты и общественные организации, которые также занимаются изучением и борьбой с нацизмом.



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Панихиду по погибшим совершили представители трех религиозных конфессий.
 
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