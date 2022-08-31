|
Жертв немецкой оккупации в годы войны перезахоронили под Минском
31.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Останки более тысячи расстрелянных в Беларуси
Мероприятие прошло в рамках
«Те страны, где фактически профашистские должностные лица находятся у власти, нам отказали. Сказали, что это не в их интересах. Литва, Латвия, Польша и другие государства. Страны, которые понимают, осознают опасность фашизма, активно сотрудничают с нами. В первую очередь это Россия, страны Латинской Америки. Идет активная переписка, связанная с установлением не только местонахождения, но и с решением юридических вопросов об ответственности еще живых эсэсовцев, в первую очередь латышского батальона СС», – рассказал генеральный прокурор Республики Беларусь Андрей Швед.
По словам генпрокурора, Германия тоже откликнулась на просьбу Беларуси. Правда, это не государственные фонды и учреждения, а университеты и общественные организации, которые также занимаются изучением и борьбой с нацизмом.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Панихиду по погибшим совершили представители трех религиозных конфессий.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)