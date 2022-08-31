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Поставить на ноги за один подход: спинальные хирурги России и Беларуси делают уникальные операции
31.08.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
Врачи из России и Беларуси проводят уникальные операции на позвоночнике и спинном мозге. Пациенты получают шанс на полноценную жизнь. Сотрудничают медики в рамках программы Союзного государства «Спинальные системы». О результатах медицинской кооперации рассказала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.
Шестилетний Кирилл еще привыкает к новой походке. На своих двоих всего неделю. Говорит: непривычно опираться на обе ноги. Проблема у Кирилла с рождения. В семье сразу заметили: у ребенка одна ножка короче другой. Мальчик рос, а левая нога нет. В итоге одна была опорной, другая – все время на цыпочках.
«Нам сделали двойную операцию. Удлинили сухожилие, и вот здесь разрезали. Сделали, чтобы ножка могла двигаться. Сложная, двойная операция. Без этой операции, я не знаю, как бы мы жили и существовали. Врач нам сказал, что мы сможем полноценно ходить», – сказала бабушка Кирилла Елена Нечаева.
В этом центре ставят на ноги. Лечат пациентов с повреждением позвоночника и спинного мозга, проводят эндопротезирование суставов и другие операции по собственным методикам. Последний прорыв белорусские медики сделали вместе с российскими в рамках союзной спинальной программы.
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