Поставить на ноги за один подход: спинальные хирурги России и Беларуси делают уникальные операции

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Врачи из России и Беларуси проводят уникальные операции на позвоночнике и спинном мозге. Пациенты получают шанс на полноценную жизнь. Сотрудничают медики в рамках программы Союзного государства «Спинальные системы». О результатах медицинской кооперации рассказала корреспондент «МИР 24» Александра Кулакова.

Шестилетний Кирилл еще привыкает к новой походке. На своих двоих всего неделю. Говорит: непривычно опираться на обе ноги. Проблема у Кирилла с рождения. В семье сразу заметили: у ребенка одна ножка короче другой. Мальчик рос, а левая нога нет. В итоге одна была опорной, другая – все время на цыпочках.

«Нам сделали двойную операцию. Удлинили сухожилие, и вот здесь разрезали. Сделали, чтобы ножка могла двигаться. Сложная, двойная операция. Без этой операции, я не знаю, как бы мы жили и существовали. Врач нам сказал, что мы сможем полноценно ходить», – сказала бабушка Кирилла Елена Нечаева.

В этом центре ставят на ноги. Лечат пациентов с повреждением позвоночника и спинного мозга, проводят эндопротезирование суставов и другие операции по собственным методикам. Последний прорыв белорусские медики сделали вместе с российскими в рамках союзной спинальной программы.

«Это 100-процентная научная новизна не только в рамках СНГ, но и, не побоюсь этого слова, на мировом уровне. Для сравнения: на Западе такого результата добиваются путем нескольких вмешательств в период роста ребенка. Условно говоря, в 5, в 10 и в 15 лет. Мы способны выполнять поставленную цель за одно хирургическое вмешательство», – объяснил директор Республиканского научно-практического центра травматологии и ортопедии Михаил Герасименко.