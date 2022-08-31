Чудо-торф: как белорусская порода оказалась полезной в сельском хозяйстве

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси добывают уникальный торф, полезный в сельском хозяйстве. Натуральный продукт поможет вырастить любой урожай и даже спасти его от засухи. Подробнее о свойствах чудо-торфа рассказала корреспондент «МИР 24» Галина Пузына.

Торф попал в премиальный сегмент. Из него теперь получают не только топливо, но и грунт. На переработку идет сырье из разных слоев. И сферы использования тоже отличаются.

«Низинный более тяжелый. Верховой торф – легкий, более пушистый, воздушный. То есть в него больше кислорода проникает. Микроорганизмы, микробы лучше развиваются», – объяснил заместитель главного инженера предприятия по добыче и переработке торфа Сергей Хилько.

На производстве добавили новые виды продукции. Например, цветочный грунт. Спрос на небольшую упаковку. Ее уменьшили, а вот обороты нарастили.

«Я выпускаю и мелкую фасовку, и 100-литровые. На двух прессах работаю. За смену выпускаю около 2000 100-литровых упаковок», – отметил мехатроник предприятия по добыче и переработке торфа Юрий Кучиц.

Каждому растению подбирают свой уникальный состав земли, помогают ученые. От них – схема смесей, а готовят субстрат уже на заводе.

«По рецептуре клиента. Что требуется, то и добавляется. Например, перлит, удобрения разные: азотные, фосфорные, калийные. Если для орхидей, например, кора добавляется. Все натуральное», – подчеркнул Хилько.

«Торф на заказ» расширил возможности в сельском хозяйстве. С помощью него даже у неопытного садовода на даче может появиться плантация голубики. Помогут торфяной грунт и с восстановлением леса.

«Производим сегодня новый вид продукции – это сушенка торфяная, которая также используется на цементных заводах и замещает импортируемый уголь. Разрабатываем новое направление. Это покровные грунты, которые будут использоваться для выращивания грибов. Одним из направлений в перспективе рассматриваем и косметику», – заявила заместитель министра энергетики Беларуси Ольга Прудникова.

Торфяной грунт сегодня стал дорогим товаром. Рынки экспорта восстанавливаются после пандемии. В очереди компании из России и других стран СНГ, пробные партии ушли в Китай и в Израиль.

«К прошлому году добыли торфа больше на 107% за счет того, что применены технологии, которые позволяют торф собирать суше. Вся техника, которая применена на месторождении, производства Республики Беларусь», – сказал директор предприятия по добыче и переработке торфа Виталий Неспляк.

В этом году сезон торфа дольше обычного – четыре месяца. Собрать больше помогли отработанные годами технологии и погода. Предприятия Беларуси добыли уже более двух миллионов тонн торфа. Беларусь занимает третье место по объемам добычи торфа в мире. Его запасы оцениваются почти в 2,4 миллиарда тонн.