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Открытый урок с президентом: Лукашенко в День знаний прочитал лекцию об истории
01.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus
Источник материала: Mir24.TV Belarus
В День знаний Александр Лукашенко выступил в роли преподавателя. Учебным классом стал зал Дворца Независимости. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказала подробности.
Помнить нужно и новые достижения, уверен белорусский лидер. История пишется прямо сейчас: в полях, на заводах, в лабораториях.
После вступления вопросы к залу. Президент заглядывает в журнал и предупреждает: приготовиться всем. Экзамен участники держат перед миллионами глаз, на связи школы и вузы.
Лекцию Александр Лукашенко во многом посвятил истокам государственности, зарождению книгопечатания, правовых основ. Отметил: на долю белорусов выпало немало испытаний. В годы Великой Отечественной стоял вопрос о выживании народа.
«Мы помним беспримерный героизм многонационального советского народа, благодаря которому выстояли в этих страшных испытаниях. И не забыли, что именно западные демократии вырастили нацистского монстра – фашистскую Германию, чтобы сокрушить Советский Союз. Белорусский народ пережил настоящий геноцид. Его масштабы нам еще предстоит осмыслить, оценить и представить миру», – подчеркнул Лукашенко.
Говорил президент и о целостности страны. Границы Беларуси не раз меняли, на территории в разные периоды претендовали соседи. Рижский мирный договор отрезал жителей западной части и едва не лишил языка и культуры. Чтобы такого не повторилось – ликбез по географии.
Урок открытый. И здесь можно все. Даже фото с преподавателем. От лекции – к диалогу. Молодежь тоже устроила экзамен учителю: задавала вопросы, в том числе личные. К примеру, каково это быть президентом.
Спрашивали о реформах в образовании, влиянии санкций, импортозамещении и независимости. Проблемы не детские, но решать их предстоит и подрастающему поколению. Совет президента: не повторять ошибок прошлого и двигаться вперед.
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Учебным классом стал зал Дворца Независимости. А вместо учебных пособий первый белорусский ноутбук – символ того, что страна движется вперед.
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