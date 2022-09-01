Открытый урок с президентом: Лукашенко в День знаний прочитал лекцию об истории

Источник материала: Mir24.TV Belarus

В День знаний Александр Лукашенко выступил в роли преподавателя. Учебным классом стал зал Дворца Независимости. Корреспондент «МИР 24» Полина Срибненко рассказала подробности.



С собой у президента не учебные пособия, а первый белорусский ноутбук. Как доказательство – страна движется вперед, несмотря на трудности. Но фундамент для будущего – память. Об истории и ее героях. Лукашенко показал военные награды народного писателя Василя Быкова, найденные случайно.

Помнить нужно и новые достижения, уверен белорусский лидер. История пишется прямо сейчас: в полях, на заводах, в лабораториях.

«Наши крестьяне вчера собрали восемь миллионов 50 тысяч хлебов. Есть возможность собрать 11 миллионов тонн зерна. Такого никогда не было. БелАЗ, МАЗ, МТЗ – загружены. Спрос огромный. К чему я это все? Дай бог, чтобы мы только таким образом писали свою историю. Без революции и потрясений», – заявил Лукашенко.

После вступления вопросы к залу. Президент заглядывает в журнал и предупреждает: приготовиться всем. Экзамен участники держат перед миллионами глаз, на связи школы и вузы.

Лекцию Александр Лукашенко во многом посвятил истокам государственности, зарождению книгопечатания, правовых основ. Отметил: на долю белорусов выпало немало испытаний. В годы Великой Отечественной стоял вопрос о выживании народа.

«Мы помним беспримерный героизм многонационального советского народа, благодаря которому выстояли в этих страшных испытаниях. И не забыли, что именно западные демократии вырастили нацистского монстра – фашистскую Германию, чтобы сокрушить Советский Союз. Белорусский народ пережил настоящий геноцид. Его масштабы нам еще предстоит осмыслить, оценить и представить миру», – подчеркнул Лукашенко.

Говорил президент и о целостности страны. Границы Беларуси не раз меняли, на территории в разные периоды претендовали соседи. Рижский мирный договор отрезал жителей западной части и едва не лишил языка и культуры. Чтобы такого не повторилось – ликбез по географии.

Урок открытый. И здесь можно все. Даже фото с преподавателем. От лекции – к диалогу. Молодежь тоже устроила экзамен учителю: задавала вопросы, в том числе личные. К примеру, каково это быть президентом.

«Нет более тяжелой работы, чем работа президентская. Это не работа, это служба. Крутишься, вертишься. Многие говорят: «Столько лет. Как он может?» А к этому привыкаешь. Если ты захочешь стать президентом, будь готов к тому, что ты не человек, ты машина», – отметил президент Республики Беларусь.

Спрашивали о реформах в образовании, влиянии санкций, импортозамещении и независимости. Проблемы не детские, но решать их предстоит и подрастающему поколению. Совет президента: не повторять ошибок прошлого и двигаться вперед.