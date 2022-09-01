День знаний в СНГ: в Таджикистане в первый класс пошли 240 тыс. детей, в Казахстане открылись 80 новых школ

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Миллионы школьников Содружества сегодня сели за парты. День знаний – 1 сентября – отмечают большинство стран СНГ. Как прошли торжественные линейки, рассказывают корреспонденты «МИР 24».

Беларусь

В Беларуси 115 тысяч детей сегодня стали первоклассниками. Для них первая линейка, первый звонок и первый классный час. Учителя рассказывали о нравственных ценностях и любви к родине.

А у тех, кто постарше, первый урок в этом году провел президент Беларуси Александр Лукашенко. Десяти- и одиннадцатиклассники всей страны подключились к трансляциям. На открытом уроке с главой государства обсуждали важность сохранения исторической памяти.

«Речь о будущем нашей страны и будущее, к которому он будет обращаться, это наши дети. Из них вырастут инженеры, ученые, учителя, врачи, рабочие. Это дети, которые сегодня будут наполнены информацией о том, что в нашей стране происходит. Такой диалог на равных главы государства с учащимися школ – это настолько интересное событие», – сказала директор гимназии №50 города Минска Лола Пахомова.

В этом году в школах Беларуси много нововведений. Самое главное – единая форма одежды. Галстуки, жилетки, пиджаки и рубашки. Но все учебные учреждения выбрали свои отличительные эмблемы, которые будут украшать костюмы.

Уйти после девятого класса теперь не получится. 11 лет обучения стали обязательными для всех. В конце года старшеклассников ждет новое испытание – централизованный экзамен.

Армения

Сегодня в Ереване не по-осеннему жарко. Столбики термометров поднимутся до 39 градусов. Поэтому линейки прошли рано утром. В ереванской основной школе №135 им. Гагика Степаняна в первый класс пошли 235 детей. На праздник самые маленькие ученики пришли в бело-синих костюмах с логотипом школы. Эта форма обязательна в учреждении.

«Я иду в первый класс в свою любимую школу, буду хорошо учиться и играть с друзьями. Моя старшая сестра Вика тоже учится здесь, будем вместе с ней ходить в школу», – поделилась Анжела Акопян.

Казахстан

В Казахстане первый звонок прозвучал для 400 тысяч детей. Традиционно новый учебный год в стране начинается с праздничных линеек. Школьников знакомят с учителями, устраивают для них концерты и проводят классные часы. Всего в Казахстане свыше 3,7 млн школьников. В этом году их ждет много новшеств. Учиться будут на две недели больше, вплоть до 31 мая. Кроме того, сегодня в стране открылись 80 новых школ. Это позволило перейти на пятидневку и сократить поток учащихся в третью смену. Изменения коснутся и некоторых предметов.

«Первоклассники будут обучаться только на родном языке. Русского языка в казахских отделениях не будет, и иностранного не будет. И в русских школах также не будет английского. Они начинают изучать английский язык со второго класса», – рассказала директор школы-лицея №60 г. Нур-Султан Роза Болатаева.

Кыргызстан

В школах Кыргызстана новые традиции. Ученики будут исполнять государственный гимн в начале и в конце каждой учебной недели. Изменения коснулись и школьной программы. Учащиеся 9-х классов начнут изучать «Историю развития религий». Прежними остались требования к санитарным нормам: масочный режим никто не отменял. В Бишкеке дополнительно возводят 15 школ. Некоторые уже откроют к середине сентября. Республиканский конкурс на должность директоров учебных заведений позади. Победители приступят к работе уже сегодня, а вот в школах, где претенденты не преодолели пороговый балл, пока работают прежние руководители с приставкой и.о.

Таджикистан

Учебный год в Таджикистане традиционно начался с урока мира, который провел президент Эмомали Рахмон. Глава республики рассказал о важности единства и любви к родине. Торжественные линейки прошли во всех учебных учреждениях страны. В этом году в первый класс пошли 240 тысяч детей. Всего в республике за парты сели более двух миллионов школьников. И с каждым годом их все больше.

«Школа мне нравится. Всегда буду в школу ходить и радоваться своим друзьям. На 1 сентября пришел с подарком: дал цветок учительнице», – сказал первоклассник Файзулло Раджабали.

Власти сделали подарок детям к 1 сентября. Накануне глава государства открыл три новые школы, и сегодня – еще одну.