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Шестая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг US Open

02.09.2022 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи в матче второго круга заключительного в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата США (US Open), передает «МИР 24».

Соболенко одержала победу над соперницей со счетом 2:6, 7:6 (10:8), 6:4. Встреча длилась 2 часа 15 минут.

В третьем круге белоруска встретится с победительницей матча между француженкой Кларой Бюрель и представительницей Бельгии Алисон ван Эйтванк.

Ранее сообщалось, что российский теннисист Андрей Рублев победил представителя Южной Кореи Квон Сун У и вышел в третий круг US Open.



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