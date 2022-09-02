Шестая ракетка мира белоруска Арина Соболенко вышла в третий круг US Open

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Белорусская теннисистка Арина Соболенко обыграла представительницу Эстонии Кайю Канепи в матче второго круга заключительного в сезоне турнира Большого шлема – Открытого чемпионата США (US Open), передает «МИР 24».

Соболенко одержала победу над соперницей со счетом 2:6, 7:6 (10:8), 6:4. Встреча длилась 2 часа 15 минут.

В третьем круге белоруска встретится с победительницей матча между француженкой Кларой Бюрель и представительницей Бельгии Алисон ван Эйтванк.